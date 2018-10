Nebýt válečných škod, byli bychom moderní země, tvrdí Řecko. Chce reparace

„Německo nikdy pořádně nepřijalo svou historickou odpovědnost za naprostou zkázu země,“ míní zástupce řecké strany Syriza v Evropském parlamentu Stelios Kuluglu.



Atény podle britského listu The Guardian tvrdí, že poválečné škody hrají hlavní roli ve zpoždění, které Řecko nabralo v následném rozvoji v moderní stát. Němci by tak podle mínění řeckých politiků měli zemi vyplatit reparace.

„Je to stále bolestivé téma a my jsme ve vládě absolutně připraveni ho zvednout,“ uvedl předseda parlamentního výboru pro obranu a zahraniční vztahy Kostas Duzinas.

Podle zprávy, kterou dal výbor dohromady na základě amerických a ruských archivních dokumentů, by mělo Řecko chtít 288 miliard eur (asi 7,4 bilionu korun). A to za škody, které utrpělo v letech 1941 až 1944. Dalších 11 miliard eur (284 miliard korun) navíc chce za půjčku, kterou si nacisté vynutili od řecké centrální banky v roce 1943.

Ti si tehdy odnesli 476 milionů říšských marek. Historici tvrdí, že šlo o bezúročnou půjčku, pomocí které nacistický vůdce Adolf Hitler platil své výboje v Africe a která prakticky přes noc srazila řecký národ na kolena.

Německo dlouhodobě odmítá, že by Řecku či Polsku, které rovněž žádá vyplacení reparací, něco dlužilo. Tvrdí, že se celá záležitost uzavřela v roce 1960, kdy Aténám poslalo 115 milionů německých marek (dnešních asi 1,5 miliardy korun).

Informace o aktuálním požadavku přichází ani ne dva týdny poté, co Řecko navštívil německý prezident Frank-Walter Steinmeier a omluvil se za činy, které Řekům spáchali jeho předci.

A jen pár měsíců poté, co jižní člen eurozóny vystoupil ze třetího záchranného programu evropských věřitelů, který Řeky v posledních letech držel nad vodou. „Řecko to samozřejmě nemohlo udělat, dokud dostávalo půjčky od Evropské unie a Berlína. To by bylo naprosto protichůdné,“ přiznává také Duzinas.