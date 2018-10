Migranti se v Řecku nechávají schválně zatknout, hledají úkryt před zimou

Poté, co migranti strávili noc na centrálním Aristotelově náměstí, se v pondělí ráno přesunuli před policejní stanici, kde hodiny vyčkávali na formální zatčení. To jim umožní podat žádost o azyl a najít umístění v jednom z řeckých uprchlických táborů.

Mezi utečenci byl také dvaadvacetiletý irácký Kurd Karzan Hassan, který poslední dvě noci spal přímo před policejní služebnou. Ačkoli původně chtěl se svými dvěma bratry zamířit do Itálie, nyní by se podle agentury AP rád dostal do Velké Británie.

„Nechceme zůstat v Řecku. Chceme dostat papíry, abychom mohli zůstat někde, kde se budeme moci umýt a odpočinout si,“ uvedl Hassan, který podle svých slov zaplatit pašerákům za cestu z tureckého Istanbulu do Řecka 2 500 dolarů (téměř 58 tisíc korun).



Ačkoli řecké úřady v pondělí odpoledne převezly migranty policejními autobusy do přilehlého uprchlického tábora, zatím není jasné, jestli pro ně najdou místo. Některé z nich tak pravděpodobně čeká další cesta. Migranti před odjezdem podle agentury AP zorganizovali akci na úklid náměstí, kde se se povalovaly pohozené deky a odpadky.



Tábory jsou přeplněné, podmínky nevyhovují

„Počet lidí, kteří do Soluně přijíždějí, je obrovský, a to nám dělá problémy,“ říká Nikos Ragos, regionální koordinátor ministerstva migrace pro severní Řecko. „Snažíme se spolupracovat s policií, než se nám podaří migranty zdokumentovat,“ dodává.



Řecko se aktuálně potýká s velkým počtem žadatelů o azyl, protože je odmítají přijmout ostatní členské státy Evropské unie. Ze sousedního Turecka navíc do země každý den přicházejí další lidé.

Jen za minulý měsíc policie zadržela v Soluni přes třicet pašeráků, kteří do města přivezli 1821 migrantů. To je za měsíc šedesátiprocentní nárůst. Od začátku roku přišlo do země už jedenáct tisíc uprchlíků, loni to přitom bylo dva a půl tisíce.

Generální tajemník organizace Amnesty International Kumi Naidoo navštívil minulý týden přeplněný uprchlický tábor Moria na ostrově Lesbos, který kvůli nevyhovujícím podmínkám dlouhodobě kritizují skupiny pro lidská práva.

Naidoo situaci popsal jako „otřesnou“ a vyzval k přemístění utečenců na pevninu. V táboře momentálně žije přes osm tisíc lidí, jeho kapacita je přitom o dvě třetiny menší. Podle německé stanice Deutsche Welle navíc jednu část tábora ovládá Islámský stát.

