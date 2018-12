Řecko pustí na kauci syrskou plavkyni, která převáděla migranty

Podle agentury DPA to v úterý oznámil právník této mladé ženy. Márdíníová by se měla dostat na svobodu během jednoho až dvou dnů a bude i moci odcestovat do Německa, kde se po svém příchodu do Evropy v roce 2015 usadila. Kdy s ní začne soud, není zatím jasné.

Podle řeckých úřadů patřila Márdíníová ve skupině aktivistů z různých nevládních organizací, kteří na řeckém ostrově Lesbos působili jako převaděči. Asi 30 lidí, z toho 24 cizinců, údajně systematicky pomáhalo migrantům při cestě z Turecka do Řecka.

Policie se na stopu aktivistů dostala letos v únoru poté, co dva z nich zatkla, když po ostrově Lesbos jezdili autem se zfalšovanou poznávací značkou řecké armády. Další měsíce činnost těchto nevládních organizací policisté sledovali.

Sára Márdíníová a její sestra Jusra, rovněž v Sýrii uznávaná plavkyně, se v roce 2015 proslavily tím, že táhly k ostrovu Lesbos potápějící se člun s uprchlíky. Jusra soutěžila na olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, později se stala velvyslankyní dobré vůle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.