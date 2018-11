Z Řecka se vrátilo do vlasti 11 tisíc migrantů, dostali kapesné

Dobrovolné návraty běženců do jejich zemí organizují řecké úřady ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), která jim zajistí bezpečnou cestu domů. Před nástupem do letadla dostal každý z běženců 500 až 1 500 eur (13 až 39 tisíc korun) do začátku nového života ve vlasti.



Více než třikrát více migrantů ale do Řecka od začátku roku opět dorazilo. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jich od ledna do země připlulo přes Egejské moře na 27 850, více než 10 tisíc jich jen za první pololetí přešlo pozemní hranici z Turecka do Řecka. Zhruba polovinu těchto běženců tvořili Syřané a Afghánci.

V Řecku je nyní asi 65 tisíc migrantů, z toho téměř 20 tisíc jich pobývá v přeplněných táborech na řeckých ostrovech, kde počty běženců několikrát převyšují ubytovací kapacitu. Podmínky v těchto zařízeních, která tvoří často jen stany, dlouhodobě kritizují organizace pro lidská práva i OSN.

Příliv migrantů z Blízkého východu a z Asie do Řecka byl v posledních letech nejvyšší v roce 2015, kdy podle UNHCR dorazilo do Řecka asi milion běženců. Většina z nich ale tehdy ještě pokračovala dál do Evropy. Na jaře 2016 ale evropské země hranice uzavřely a migranti se v Řecku začali hromadit.

Po migrační dohodě EU s Tureckem, která začala platit v březnu 2016, počet běženců přicházejících do Řecka výrazně klesl. Loni jich přes moře připlulo méně než 30 tisíc.