Řekové protestují proti snahám vlády vyřešit spor o název Makedonie

Předmětem letitého sporu je název Makedonie. Část Řeků se totiž obává případných teritoriálních nároků sousední země na stejnojmenný řecký region.

Když řecká vláda dala nedávno najevo, že chce konečně vleklý spor s Makedonií ukončit, davy protestujících zaplavily ulice. Po lednových protestech v Soluni, centru řeckého regionu Makedonie, se nyní demonstrace přesunuly do Athén. Největší shromáždění proběhlo na náměstí Syntagma, kam dorazili lidé s transparenty hlásajícími „Ruce pryč od Makedonie!“ nebo „Makedonie je Řecko“, informovala agentury Reuters.

Přetahování o název do roku 1991, kdy se Makedonská republika vyčlenila z Jugoslávie. Řecko kvůli sporu později blokovalo také snahu Makedonské republiky vstoupit do NATO a Evropské unie. Kvůli řeckým námitkám byla země rovněž začleněna do OSN pod upraveným názvem – Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), pod nímž vystupuje na mezinárodní scéně.

Nové nepokoje zažehl řecký ministr zahraničí Nikos Kotzias, když minulý týden prohlásil, že Řecko připravuje nový návrh pro vyjednávání, jež má vyústit v řešení sporu v horizontu měsíců. Řecká levicová vláda nabízí kompromis – sousední země by přijala nový název, který by obsahoval jméno Makedonie, ale zároveň i další část, jež by ji zřetelně odlišila od řeckého regionu.



Matthew Nimetz, vyjednavač OSN, například navrhl název Republika Nová Makedonie. Pro mnohé Řeky je však jakákoli zmínka o Makedonii v názvu sousední země nepřípustná.