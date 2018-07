Matky držely své děti až do konce, říkají záchranáři ze spáleného Mati

Podle řeckého hasičského sboru si lesní požáry ke středečnímu ránu vyžádaly už 79 životů. Raněno bylo nejméně 187 lidí. Zhruba stovka lidí je stále nezvěstná. Vlajky po celém Řecku jsou spuštěny na půl žerdi - řecký premiér Alexis Tsipras vyhlásil v zemi třídenní státní smutek.

Ohnivá fronta sestoupila během posledních dní ze svahů pohoří Pendeli až k pobřežním letoviskům na východním pobřeží Attiky. Mezi ně patří i obec Mati, která se ocitla přímo v epicentru požáru.

Na místech, kde dříve stávaly domy, zbyl jenom popel, suť a prach. Šestadvacet lidí, kteří se v pondělí pokusili zachránit v moři, obklíčily plameny, před kterými se jim už nepodařilo utéct. Jejich těla záchranáři objevili na přilehlých plážích nebo je vylovili z moře. Svědci tragédie nyní promluvili o hrůze, kterou museli prožít.

Nikos Stavrinidis, jeden z více než 700 přeživších, které zachránila pobřežní stráž či rybářské loďky, popsal své zážitky pro britský list The Guardian. „Je strašné vidět vedle sebe utopeného člověka, kterému jste nedokázali pomoci,“ líčí Stavrinidis, který společně se skupinou přátel strávil na hladině moře dvě hodiny, než je zachránil rybářský člun.

VIDEO: Den poté: Řekům začíná docházet, že je požár připravil o nejbližší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Když se spalující plameny přiblížily k obci, ozvalo se podle svědků ohlušující burácení větru. „Stalo se to velmi rychle. Oheň byl v dálce a najednou všude kolem poletovaly jiskry. Plameny nás náhle obestoupily. Vítr byl nepopsatelný a celé to bylo neuvěřitelné,“ líčí Stavrinidis, jak oheň zachvátil Mati.



„Nikdo zatím nevěří realitě, všichni jsou v šoku,“ řekl Aris Bouranis, starosta obce. „Mrtví, mrtví, všude kolem jsou mrtví,“ popsal situaci po požáru.

Mrtvé záchranáři našli v objetí

Když záchranáři v úterý ráno objevili pozůstatky šestadvaceti obětí, téměř všichni mrtví lidé byli do sebe zaklíněni v objetí. Podle záchranářů matky držely své děti v náručí až do okamžiku, než je plameny pohltily. Dle dosavadních závěrů vyšetřovatelů se skupina vydala tímto směrem v naději, že se jí podaří dojít k moři. V nastalém kouři a zmatku si však lidé nevšimli, že na konci je strmý útes, ze kterého se k pláži nedá sejít.



„Je to absolutní katastrofa,“ říká Tesse Pappaová, jedna z mnoha dobrovolníků, kteří se do resortu vydali se zásobami léků, vody a jídla. „Jediné, co jsme za celý den viděli, je tragédie, smutek a ztráta,“ doplnila.

Mezi těmi, které požár postihl, je i námořní kapitán ve výslužbě Cleanthis Rorris. Jednaosmdesátiletý námořník strávil v Mati více než polovinu života, během které tu postavil dvoupatrovou vilu pro své děti. Tu během několika hodin strávily plameny. „Když se plameny přiblížily, utíkal jsem k autu tak rychle, že mi spadly boty,“ vzpomíná muž.



Navzdory krutému osudu však Rorris nepropadl beznaději. „Celý den přemýšlím o živlech. Půlku svého života jsem strávil na moři, zbytek na tomto kousku země. Když přišel oheň, uvědomil jsem si, že kruh se uzavřel. Zažil jsem to všechno. Ale jsem stále tady a stále žiji,“ říká Rorris.