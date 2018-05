Čeští „špioni“ uspěli s odvoláním, za fotky z Řecka dostali nižší trest

„Dostali jsme trest 18 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu tří roků,“ sdělil Buchta výsledek odvolacího soudu, který rozhodl 7. května. Konečný verdikt je o rok nižší než ten původní, vyhlášený loni v květnu. I tehdy dostali herní vývojáři podmínky, ale odvolali se, aby se pokusili přesvědčit odvolací soudce, že šlo jen o přestupek.

„Že jsme jen fotili to, co nebylo povolené,“ řekl Buchta. Pokud by uspěli, mělo by to pro ně významný důsledek – tento přestupek by už byl promlčený a nehrozil by žádný trest.



To se nakonec nepovedlo, přesto herní vývojáři přijali ukončení kauzy s úlevou. „Jsem rád, že už to máme za sebou, že můžeme jít dál s čistou hlavou a řešit budoucnost,“ říká Buchta.

Oba Češi nyní s právníkem řeší, jestli se řecký trest dostane do jejich českého trestního rejstříku. I kdyby se záznam objevil, Buchta si zoufat nebude.

„Pro mé zaměstnání to není důležité a lidi, kteří mě znají, vědí, jak to bylo,“ dodává.

Bylo to v září 2012. Oba Češi si na ostrově Limnos chtěli prohlédnout krajinu, kterou předtím využili jejich kolegové při tvorbě grafiky pro počítačovou hru. Z veřejné cesty natáčeli a fotili krajinu a podle svých slov netušili, že v dálce je vojenské letiště, hangáry, garáže a kasárna.

Po návratu z výletu na ně před hotelem čekala policie. Řekové je obvinili ze špionáže a z toho, že strategické informace a fotky vojenských objektů v citlivé oblasti u hranic s Tureckem chtěli předat cizímu státu. Češi marně namítali, že jsou na dovolené a jen si fotí krajinu.

Za jejich propuštění se přimlouvali diplomati, premiér Petr Nečas i prezident Václav Klaus. Na svobodu se dostali až v lednu 2013 na kauci 5 tisíc eur. Soud už loni v květnu překvalifikoval špionáž na mírnější přečin. A teď snížil i podmíněný trest. „Doufám, že v budoucnu se o nás bude psát už jen v herních časopisech,“ uzavírá Buchta.