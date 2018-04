Ruské zbraně a atomová elektrárna pro Turecko. Putin jedná s Erdoganem

Jde o Putinovu první cestu do zahraničí od jeho opětovného zvolení prezidentem. Putin se v Turecku zdrží do středy.



V Ankaře ocenil, že Turecko dalo výstavbě jaderné elektrárny status strategického projektu. Znamená to podle něj, že země bude projektu věnovat výrazné úsilí. Elektrárna v Akkuyu by měla pokrýt deset procent turecké spotřeby elektřiny. Podle Erdogana investice do výstavby překročí 20 miliard dolarů (413 miliard korun).

Elektrárnu, jejíž reaktor má zahájit provoz v roce 2023, buduje ruská státní společnost Rosatom, která v ní má vlastnit 51procentní podíl. Pro zbytek hledá společníky. Podle tureckého listu Daily Sabah však potenciální turecké partnerské společnosti z projektu v únoru odstoupily.

Plynovod do jižní Evropy

Oba prezidenti položení „základního kamene“, ve skutečnosti betonování základní desky, sledovali v Ankaře prostřednictvím živého videopřenosu. Během rozmluvy se věnovali i dalším společným hospodářským plánům.

Jde zejména o výstavbu plynovodu Turkish Stream, který navrhlo Rusko před několika lety jako náhradu za nezdařený plán plynovodu South Stream, který měl obejít Ukrajinu. Jednou z větví plynovodu Turkish Stream má téct ruský plyn do Turecka a druhou do jižní Evropy. Stavba by měla být dokončena koncem příštího roku. Podle Erdogana výstavba druhé větve rychle postupuje.

Ruské zbraně pro Turecko

Rusko má Turecku dodat moderní protiraketové střely S-400 za cenu 2,5 miliardy dolarů (asi 51,6 miliardy korun). Přes výhrady Severoatlantické aliance by je podle dohody z prosince měla Ankara obdržet do roku 2020.

Dohoda vzbuzuje znepokojení Západu mimo jiné proto, že druhá největší armáda NATO bude záviset na ruské výzbroji, která navíc není kompatibilní s arzenály ostatních členských zemí. Smlouva vyvolává rozpaky také proto že byla uzavřena navzdory americkým sankcím proti Rusku, které Západ vyhlásil kvůli anexi ukrajinského Krymu.

Ruský prezident se při úterním setkání v Ankaře zmínil, že dodávku protiraketového obranného systému urychlí. „Datum dodávky z dohody podepsané s Ruskem bylo přesunuto na bližší termín a Rusko dodá protiraketový obranný systém S-400 v červenci 2019,“ napsal o několik hodin později na twitteru náměstek tureckého ministra obrany Ismail Demir.

Prezident Erdogan nevyloučil turecko-ruskou spolupráci na dalších vojenských projektech. Bližší podrobnosti však neposkytl.

Islámský stát byl poražen, ale je stále nebezpečný

Ve středu mají Putin s Erdoganem na programu setkání s íránským prezidentem Hasanem Rúháním. Zaměří se na posílení příměří v Sýrii.



„Je evidentní, že navzdory své vojenské situaci si tato teroristická organizace udržuje významný ničivý potenciál a schopnost rychle měnit taktiku a útočit na země a regiony po celém světě,“ prohlásil podle agentury Interfax Putin před schůzkou s Rúháním.



Zatímco se Rusko a Írán při intervenci v Sýrii věnují podpoře Asadova režimu a lámání odporu protirežimních povstalců, Turecko operuje v severosyrském pohraničí ve snaze omezit vliv syrských Kurdů.