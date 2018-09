Chodí vám tu tisíce teroristů, kritizoval Erdogan německého prezidenta

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier na pátečním státním banketu, který pro Erdogana uspořádal, nejdříve připomněl dlouhou historii dobrých německo-tureckých vztahů i fakt, že se Turecko ujalo nacisty pronásledovaných Židů i dalších Němců.



Pak však otevřeně promluvil i o starostech, které mu dělá aktuální situace v Turecku. „Před osmdesáti lety našli Němci útočiště v Turecku. Dnes až znepokojivě vysoký počet Turků naopak hledá úkryt tady v Německu, a to kvůli rostoucímu tlaku na občanskou společnost v jejich zemi,“ uvedl podle německé stanice Deutsche Welle (DW) Steinmeier.

Zopakoval také požadavek německé kancléřky Angely Merkelové, aby byli z Turecka propuštěni občané Německa, kteří jsou „věznění z politických důvodů“. „Kromě nich mě znepokojují i turečtí novináři, odboráři, právníci, intelektuálové a politici, kteří jsou stále za mřížemi,“ dodal s tím, že doufá, že se vláda práva i lidská práva do Turecka brzy vrátí.

To ovšem Erdogan neponechal bez komentáře. Steinmeierovi nejdříve řekl, že v případě zatýkání v Turecku německý prezident zřejmě dostal špatné informace, a prohlásil, že po Německu chodí „stovky, tisíce teroristů“.

„Tisíce členů PKK (Kurdské strany pracujících, pozn. red.), kterou i Evropská unie považuje za teroristickou skupinu, si svobodně chodí po Německu. Totéž v případě teroristické organizace FETÖ. Stovky, tisíce z nich se bohužel svobodně pohybují po Německu,“ řekl turecký prezident, který hnutí klerika Fethulláha Gülena FETÖ od začátku označuje za strůjce tureckého pokusu o puč z července 2016.

Vrátil se také k žádosti, aby byl do Turecka vydán novinář Can Dündar, který žije v německém exilu od té doby, co jej soud v Turecku poslal na pět let do vězení, protože napsal o dodávkách tureckých zbraní do Sýrie. „Když jsou novináři zapojeni do teroristických činů a jsou odsouzeni tureckým soudem, jak je pak může někdo bránit? A tady navíc dostal hezkou roli,“ dodal.

Erdogan měl mít schůzi na zámku. Ani náhodou, stopli to majitelé

Návštěvu tureckého prezidenta podle serveru Spiegel zkomplikovala ještě jedna okolnost. Ještě před tím, než v Kolíně nad Rýnem otevře novou mešitu, se sejde s premiérem Severního Porýní-Vestfálska Arminem Laschetem. Původně se schůzka měla odehrát na zámku Wahn, to však údajně zablokovali jeho majitelé.

Laschet proto nakonec Erdogana přijme v kanceláři německého ministerstva obrany na letišti Kolín/Bonn, které se nachází nedaleko obou měst.

V samotném Kolíně policie mezitím zakázala plánovanou akci pro tisíce lidí, kteří měli podle Spiegelu navštívit mešitu poté, co ji Erdogan slavnostně otevře. Policisté nejbližší okolí svatostánku z bezpečnostních důvodů uzavřeli a oznámili, že dovnitř budou moci jen lidé s pozvánkou. Na místo už však dorazili jak Erdoganovi příznivci, tak odpůrci. Ti v pátek proti jeho návštěvě demonstrovali také v Berlíně.