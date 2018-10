Erdogan nahou pravdu o vraždě Chášukdžího neřekl, Saúdy vyzval k odpovědím

Erdogan odhalení pravdy o vraždě novináře na saúdském konzulátu sliboval už několik dní. V projevu, který pronesl v tureckém parlamentu k poslancům vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), nejdříve kondoloval Chášukdžího rodině (podle dřívějšího přepisu Chášakdžího, pozn. red.).

Poté uvedl, že skupina lidí, která vraždu redaktora listu The Washington Post „plánovala a provedla“, věděla o jeho návštěvě istanbulského konzulátu den předem. Podle Erdogana se na vraždě podílely dva týmy, přičemž „tým devíti lidí včetně generálů do Turecka přicestoval ze Saúdské Arábie“, cituje tureckého prezidenta britský deník The Guardian.

Samotný plán vraždy podle tureckého listu Hürriyet začal vznikat už 28. září, kdy byl Chášukdží na konzulátu pro své doklady ke svatbě poprvé.

Do vraždy se zapojilo patnáct lidí, kteří si odnesli hard disky z bezpečnostních kamer kolem konzulátu, a najat byl i dvojník, doplnil Erdogan, který chce, aby se před soud v Istanbulu postavilo celkem osmnáct lidí. Turecké úřady nyní podle něj kvůli vraždě zvažují diplomatickou akci (vůči Saúdské Arábii).

S odhalením pravdy prý prezident čekal, až bude mít závěry vyšetřování. Se saúdským králem Salmánem se nicméně dohodl na vzniku společné vyšetřovací komise, která už se dala do práce.

Erdogan také řekl, že má důkazy o tom, že byla vražda novináře plánovaná a ti, co ji mají na svědomí, musí být potrestáni. „Chášukdží byl zavražděn brutálním způsobem. Snažit se to ututlat by bylo urážkou humanity,“ pronesl prezident. Do vyšetřování by se podle něj měly zapojit i další země, protože jde o „mezinárodní záležitost“.

„Proč byl tým patnácti mužů v Turecku? Na čí rozkazy? Proč se konzulát vyšetřovatelům nezpřístupnil okamžitě? Proč Saúdové vydali tolik různých prohlášení? Kdo je tím místním spolupracovníkem, který se postaral o Chášukdžího tělo? Saúdi musí odpovědět na všechny tyto otázky,“ vyzval Erdogan.



Ten také uvedl, že „upřímnosti krále Salmána“, nezávislé vyšetřování se podle něj i přesto musí provést, protože šlo o „politickou vraždu“. Vyhnul se tak vyjádření k tomu, zda a jak je do činu zapleten saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.

„Erdogan uvedl, že tým tří saúdských úředníků prohledával les v Istanbulu den před tím, než byl (Chášukdží) zabit.“

Do Turecka také zamířila šéfka americké CIA Gina Haspelová. Podle CNN tam má dohlédnout na vyšetřování Chášukdžího vraždy. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se totiž nelíbí poslední verze, kterou předložili Saúdové, a sice že novinář zemřel při rvačce.

„Nejsem spokojený s tím, co jsem slyšel,“ řekl v pondělí Trump a dodal, že není důvod, aby saúdská strana vedla vyšetřování ještě celý další měsíc. „Je to zbytečně dlouhá doba,“ míní prezident.

Chášukdží zmizel 2. října v Istanbulu, když si šel na tamní konzulát Saúdské Arábie vyřídit doklady ke svatbě. Jeho snoubenka na něj musela počkat venku. Když se muž po několika hodinách nevracel, zalarmovala policii.

Ta se od začátku klonila k verzi, že byl Chášukdží zavražděn přímo v budově konzulátu. Saúdové to od začátku popírali a tvrdili, že novinář velvyslanectví v pořádku opustil. K tomu, že tam opravdu zemřel, se přiznali až 20. října.

Vysvětlení, proč a jak byl zabit, se však neustále mění a často si protiřečí. Proti verzi, že se jednalo o nepovedený výslech, mluví například fakt, že měli Saúdové připraveného dvojníka Chášukdžího, který měl na sobě kromě bot i stejné oblečení jako zavražděný novinář.

