Erdogan rozplakal holčičku v maskáčích. I ty můžeš být mučednice, řekl jí

Erdogan od začátku turecké vojenské operace proti syrským Kurdům téměř denně objíždí kulturní domy a svým spoluobčanům vysvětluje důležitost bojů v Afrínu. Právě na jednom takovém mítinku ve městě Kahramanmaras na jihu země spatřil šestiletou Amine Tirasovou.



Ta na sobotní setkání s prezidentem přišla v maskáčích a s kaštanovým baretem na hlavě. Barety stejné barvy nosí i turečtí vojáci v Sýrii. „Podívejte, podívejte, kdo to tam je? Děvče, co tam děláš?,“ zavolal Erdogan, když viděl dívku salutovat v bouřícím davu. Dítě už v tu chvíli nemělo daleko k pláči.

Slzy malé Amine začaly téct ve chvíli, kdy ji dav popadl a vynesl na pódium k Erdoganovi. „Tady jsou naše kaštanové barety. Ale ty nepláčou,“ řekl jí prezident a několikrát ji políbil na tvář.

„Dokonce má v kapse tureckou vlajku! Pokud z ní jednou bude mučednice, když Bůh dá, zabalí ji do ní. Ty jsi připravená na všechno, je to tak?“ zaradoval se pak Erdogan. „Ano,“ hlesla tiše dívka. Než ji propustil, věnoval jí prezident ještě jeden polibek. Lidé v publiku mezitím skandovali „veliteli, vemte nás do Afrínu“. Na to však Erdogan podle amerického deníku The New York Times odpověděl, že takovou práci musí dělat profesionální vojáci.

Deník připomíná, že turecká vláda na podporu vojenské operace Olivová ratolest spustila kampaň s billboardy a letáky, na kterých vyzdvihuje statečnost vojáků padlých pro vlast. Ty také označuje za mučedníky. Jednou z nich by se tak podle Erdogana mohla stát i malá Amine.

Video z mítinku brzy začalo kolovat internetem a ne všichni Turci byli ze scény s plačící holčičkou nadšení. Jedni říkají, že mluvit o mučednictví s takto malým dítětem není právě nejvhodnější, a ptají se, zda by byl Erdogan tak krutý i ke svým vnoučatům. Podle BBC kritici mluví i o zneužívání dětí a glorifikaci smrti.

„Je to hanba. Toto je velmi špatné. Je to jen dítě, dítěti nepřejete smrt a neříkáte na to ‚když Bůh dá‘!“ napsala na Twitter jistá Saadet Karakuş‏ová. Další připomínají, že jeho vlastní synové se vojenské službě vyhnuli. Jiní zase míní, že prezident boje v Sýrii, smrt vojáků i turecké děti využívá ke svému vnitropolitickému boji.