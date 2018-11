Ať Francie předá Bruselu stálé místo v Radě bezpečnosti OSN, žádají Němci

„Výměnou za to by Francie mohla získat post stálého vyslance EU při OSN,“ řekl včera Scholz během svého projevu o Evropské unii na berlínské Humboldtově univerzitě. „Je mi jasné, že k tomu bychom nejprve museli přesvědčit Paříž, byl by to však podle mého odvážný a chytrý krok,“ dodal Scholz.



Z pohledu Německa a EU by to „chytrý krok“ nepochybně byl. O tom, že si Francouzi nechají vzít status jednoho z nejmocnějších států světa, si nicméně Scholz může nechat jen zdát.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se sice od svého loňského zvolení zasazuje o důkladnou reformu a hlubší spolupráci států v rámci Evropské unie, Scholzův návrh by byl ale příliš i na něj. Výměna stálého místa v Radě bezpečnosti za vyslanecký post by Francii nijak nenadchla.

Rada bezpečnosti má patnáct členů, z nichž pět je stálých: Británie, Čína, Francie, Rusko, USA. Po odchodu Británie z EU koncem března příštího roku tak Francie bude jediným státem EU, který má v Radě bezpečnosti stálé zastoupení.

Jak dál s OSN

O reformě Organizace spojených národů a zejména Rady bezpečnosti jako jejího nejvýznamnějšího orgánu se mluví už dlouho. Změny by měly lépe odrážet současnou geopolitickou situaci, dosud ale v tomto ohledu žádné konkrétní kroky nenastaly.

Pro reformu Rady bezpečnosti se několikrát v minulosti vyslovila také německá kancléřka Angela Merkelová, naposledy letos v září. Rada podle ní „musí lépe reflektovat reálné rozdělení moci v současném světě“.

Podle představ vicekancléře Olafa Scholze by členské státy Unie měly v Radě bezpečnosti vystupovat jednotně a mít jeden společný hlas.

„Hlavní zájem Evropa“

Stálé členství Francie by se tak přeměnilo na mandát Evropské unie. Zástupci Francie se zatím k Scholzovým slovům oficiálně nevyjádřili.

„Pokud chce EU ve světě téměř deseti miliard lidí hájit své zájmy a své hodnoty, musí být jednotná, silná a suverénní,“ uvedl Scholz ve včerejším projevu s tím, že „základním a nejdůležitějším německým zájmem je Evropa“. Evropská unie má podle něj být také více politická. „Klíčové výzvy EU vyžadují politické debaty a politická rozhodnutí, nikoli pouze úpravy ekonomických procesů,“ řekl Scholz.