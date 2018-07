Senátoři k Rathově kandidatuře: To je snad apríl, nebo ne?

Na Rathův nápad kandidovat upozornily Lidové noviny. Zřejmě ne náhodou chystá na pondělí Česká suverenita představení kandidátů do Senátu před vchodem do tamní vazební věznice, v níž Rath strávil více než rok svého života. „Nebudu potvrzovat žádná jména, ale budou tam určitě zajímaví lidé,“ řekla MF DNES Volfová.



Konkrétní zatím nechtěl být ani bývalý politik. „Tento víkend je poslední termín, kdy se musím rozhodnout,“ napsal jen v SMS zprávě serveru iDNES.cz.

Většina současných senátorů, které oslovila MF DNES, nechtěla případnou Rathovu kandidaturu komentovat. Je prý jen jeho věcí.

„Nejdříve jsem se musel kousnut do rtů, abych se přesvědčil, že není 1. duben, apríl,“ uvedl například senátor Jan Horník (STAN). Nezávislý senátor Libor Michálek k tomu doplnil: „Věřím, že lidé jsou rozumní a na tuto provokaci nebudou reagovat.“ Zvolením do Senátu by získal Rath imunitu, ale kolegové by ho nejspíš zase hned vydali spravedlnosti.

Dali byste ve volbách do Senátu Davidu Rathovi svůj hlas?