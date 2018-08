Proč se chce vrátit do vysoké politiky, prozradí v Rozstřelu David Rath

V červenci se Rath rozhodl, že bude usilovat o návrat do vysoké politiky, když oznámil svou kandidaturu do Senátu v Litoměřicích. Kandiduje za politickou stranu Česká suverenita, dříve známou jako Suverenita – Blok Jany Bobošíkové. S touto stranou ho dle jeho slov pojí odpor k přijímání migrantů do ČR a do Evropy.

„S okresem Litoměřice mě vedle humorné příhody pobytu ve zdejším vězení pojí i fakt, že jsem podstatnou část dětství trávil v Roudnici nad Labem, kde žili moji prarodiče a do dneška tam má naše rodina dům s restaurací,“ uvedl na tiskové konferenci při oznámení kandidatury.



Dotazy pro Davida Ratha můžete klást zde.

Jedním z témat, kterými by se chtěl jako senátor zabývat je také privatizace místní nemocnice. „Současný pan starosta prosazuje privatizaci do rukou Penty a já jsem velký odpůrce privatizací takto důležitých nemocnic. Tak se tu vlastně může odehrát souboj mezi zastánci privatizace a odpůrci,“ uvedl pro MF DNES.

Ve volebním obvodu Litoměřice končí mandát senátora za ČSSD Hassana Meziana, který již znovu nekandiduje. Sociální demokracie zde žádného kandidáta nemá. Kromě kandidatury do Senátu se Rath pokusí uspět také v komunálních volbách. Ve svém bydlišti v Hostivici vede uskupení nazvané Zdravá Hostivice. Zastupitelem zde byl již dříve mezi lety 2008 až 2012.

Od roku 1998 do roku 2005 působil David Rath jako prezident České lékařské komory a od listopadu 2005 do září 2006 byl ministrem zdravotnictví za ČSSD ve vládě Jiřího Paroubka.



Členem sociální demokracie se stal před volbami v roce 2006 a do Poslanecké sněmovny se dostal z prvního místa pražské kandidátky. V roce 2008 byl volebním lídrem ČSSD ve Středočeském kraji a po vítězství sociální demokracie byl zvolen hejtmanem.

Ještě jako hejtmana ho v květnu 2012 zatkla policie a byl obviněn z přijetí úplatku, poškození zájmů Evropské unie a sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky. Kauza se týká opravy zámku v Buštěhradu. Ratha policie zadržela, když měl u sebe sedm milionů korun v krabici od vína. Rath byl Poslaneckou sněmovnou vydán k trestnímu stíhání, rezignoval na funkci hejtmana a poslance a vystoupil z ČSSD.



Soud mu v roce 2015 uložil 8,5 roku vězení. Minulý rok se kauza dostala až k Nejvyššímu soudu, který se zabýval použitím odposlechů a který uznal, že odposlechy lze použít jako důkaz. Krajský soud v Praze letos v červnu potvrdil rozsudek 8,5 let vězení. Rath ihned podal odvolání.

