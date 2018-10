Rath chce prosadit, aby senátoři nedostávali plat

„Je nesprávné, aby si poslanci a členové vlády sami určovali výši svých platů a náhrad. Všichni víme, že kapříci si sami rybník nevypustí,“ řekl iDNES.cz Rath, který s revolucí v Senátu přišel jen několik dní před nadcházejícími senátními volbami. Ty se uskuteční tento pátek a sobotu.



Rath nicméně tvrdí, že návrhy chce prosadit, ať bude zvolen, či nikoli. „Jde o program České suverenity. Já, pokud nebudu zvolen, s ním budu obcházet poslance a senátory a budu hledat podporu. Šance je sice nevelká, ale o to více mě to zajímá,“ vysvětlil Rath, který své šance nyní nedokáže odhadnout. „Jsem překvapen, kolik lidí mi vyjadřuje podporu. Nicméně to ještě neznamená, že mě nakonec budou volit,“ řekl iDNES.cz a doplnil: „Stává se mi ale, že lidé se mě ptají: Když vyhrajete, přivezete nám krabici?“

Bývalý středočeský hejtman, kterého soud na konci června nepravomocně odsoudil na 8,5 roku vězení v korupční kauze známé jako sedm milionů v krabici od vína, chce také docílit, aby do budoucna byla senátorská funkce jen čestná, neplacená. „Aby horní komora byla skutečně pojistkou demokracie, měli by v ní být lidé, kteří už jsou zajištěni a nebudou do ni kandidovat kvůli penězům, svému byznysu,“ řekl iDNES.cz.

Nově by podle Ratha měli senátoři disponovat transparentním účtem vedeným Senátem, na němž by vedené prostředky sloužily k pokrytí nákladů spojených s výkonem funkce (kancelář, asistent) a k činnostem v senátním obvodu. „Každý by se pak mohl podívat, za co všechno ten který senátor peníze utrácí,“ uvedl Rath.

Právě Rath ale příliš transparentním politikem není. V nedávném hodnocení organizace Transparency International dopadl z více než stovky kandidátů do senátních voleb nejhůře. Předsedkyně České suverenity Jana Volfová to ale odmítla: „Máme transparentní účet. A na něm je vidět, že v nehmotných darech ode mě a pana Ratha, stála jeho kampaň zhruba 22 tisíc korun.

Platili jsme jen letáčky a plakáty, jinak jsme chodili po ulicích mezi lidmi,“ řekla. Rath k tomu doplnil, že jediný billboard se svou podobiznou a sloganem: V Senátu jsem ještě neseděl, mu nechal vyrobit člověk, který s jeho kampaní nemá nic společného. „Nevím, jestli nám chtěl pomoct nebo ublížit, každopádně my teď máme problém, jestli to dát nebo nedat do vyúčtování,“ řekl.

Kromě výše uvedených změn by Rath rád také prosadil, aby Senát volil členy mediálních rad na návrh prezidenta republiky, krajů, statutárních měst a vysokých škol. Veto Senátu by nově bylo možné přehlasovat pouze ústavní většinou poslanců oproti současnému stavu, kdy stačí jen 101 poslanců.