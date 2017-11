Místo urážek pomoc. Sbírka podpoří žáky teplické školy i romské studenty

V reakci na výhrůžky smrtí teplickým žákům se nezisková organizace Romea rozhodla uspořádat sbírku Oni je do plynu. My je do škol! Několik set přispěvatelů už věnovalo na podporu vzdělávání víc než 135 tisíc korun.

Sedmdesát procent z vybrané částky bude použito na stipendijní podporu romských studentů středních a vyšších odborných škol v příštím školním roce. Zbytek částky pak organizátoři pošlou do základní školy v Teplicích.

„Reagujeme na současnou vlnu rasismu, která se v poslední době šíří v České republice. Především pak útoky na třídu prvňáčků v základní škole v Teplicích. Rozhodli jsme se, že 30 procent vybraných prostředků darujeme této škole,“ vysvětlili autoři sbírky.

Finanční podpora je určená na nákup vybavení a školních pomůcek pro žáky 1. třídy. Z prostředků budou také podpořeni žáci 9. tříd, kterým pomůžou v přípravě na přijímací zkoušky na střední školu.

Celá aféra vypukla na začátku listopadu, když Deník zveřejnil tablo prvňáčků. Na fotkách byli i žáci romského, arabského či vietnamského původu. Snímek sdílela na Facebooku skupina Neklan, jejíž někteří členové v komentářích vyhrožovali dětem likvidací.