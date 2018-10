Tisíce žen ročně onemocní rakovinou prsu. Prevence může zachránit životy

Jednačtyřicetiletá Radka Kozáková sledovala v televizi kauzu s americkou herečkou Angelinou Jolie, která si kvůli vysoké dědičné šanci rakoviny nechala preventivně odstranit obě prsa (informovali jsme zde). Ve strachu z nemoci pak Kozáková poprosila partnera, zda by jí mohl prosahat prsa. „Hele, ty tam něco máš,“ byla partnerova reakce. Hned druhý den proto zašla za svou známou, lékařkou. „Bohužel už z ultrazvuku mi doktorka na rovinu řekla, že se jí to nelíbí,“ nastínila Kozáková. Zhoubný nádor ji pak definitivně potvrdil mamografické vyšetření a biopsie.

„V tu chvíli se vám zhroutí svět. Měla jsem v té době osmiletou holčičku, takže jsem přemýšlela, jestli ji uvidím maturovat nebo jak půjde do tanečních. V té době jsem kolem sebe neměla žádného známého, kterého by se rakovina dotýkala,“ vysvětlila Kozáková. „Rakovina se pro mě rovnala smrt.“



Každá žena by měla znát svá prsa

Výskyt zhoubných nádorů prsu meziročně stoupá. Počet těch, kteří nemoci podlehnou, se však snižuje. Zatímco v roce 1996 trpělo rakovinou 53,89 ze sta tisíc lidí, o dvacet let později už to bylo 70,48. Podle gynekoložky onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Petry Tesařové je s rakovinou prsu diagnostikováno necelých osm tisíc žen ročně. Umírá na ni čtvrtina. „Co se týče snížení mortality, screening hraje velmi významnou roli. Ale my onkologové věříme, že je to i pomocná onkologická léčba, která zlepšuje naději pacientů na dožití,“ vysvětlila Tesařová.

„Pokud pacientka přijde včas, její naděje na uzdravení se limitně blíží sto procentům,“ nastínila Tesařová. Důležitost prevence potvrzuje i předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová. „Pravidelná návštěva chromatografických a sonografických vyšetření zpravidla přivede ženu včas, kdy je to onemocnění lépe řešitelné, snáze zvládnutelné,“ nastínila Prausová.

Screening v současnosti podle Tesařové podstupuje 61 procent žen ve věku nad 45 let. Podle gynekologa Petera Koliby je to však stále málo. „Mnoho žen podléhá různým dezinformacím o škodlivosti mamografie,“ vysvětlil Koliba. „Denně vysvětluji svým pacientkám, že radiační zátěž pro organismus je stejná, jako když se měsíc dívají na televizi,“ doplnil.

I když je význam mamografie podle něj klíčový, důležitá je podle něj i edukace o samovyšetření prsou. „Každá žena by svá prsa měla znát. Už jen proto, že rakovina prsu je nejčastější zhoubné onemocnění u žen,“ doplnil.



Podpora přátel a rodiny

Některé případy však neodchytí ani prevence. „I když žena chodí na pravidelná vyšetření, někdy se stane, že se onemocnění odhalí až ve chvíli, kdy je poměrně rozsáhlé. Protože existují typy onemocnění, které postupují velice rychle, mohou se skutečně objevit veliké nálezy i během několika měsíců,“ vysvětlila Prausová.



Velmi se podle Prausové také liší průběh onemocnění u žen, které jsou mladé a v plodném věku, a u žen, které jsou již po menopauze. „Tam pak spíše hovoříme o chronickém, dlouhodobém onemocnění,“ vysvětlila Prausová. Velkou roli pak podle ní hraje i podpora rodiny a přátel. „Stres pro vývoj té nemoci a její prognózu hraje velmi důležitou roli,“ shrnula Prausová.