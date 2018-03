Rakousko definitivně couvlo od úplného zákazu kouření v restauracích

Upuštění od úplného zákazu prosadila nová rakouská koalice lidovců (ÖVP) a svobodných (FPÖ), která má v Národní radě pohodlnou většinu. Vláda kancléře Sebastiana Kurze ho předložila parlamentu na konci února.

Proti absolutnímu zákazu kouření už před podzimními volbami brojila především FPÖ, podle níž by hospodští měli mít svobodu volby. „Občan by měl mít možnost vychutnat si s kávou cigaretu, dýmku nebo doutník,“ prohlásil v lednu v parlamentu předseda FPÖ Heinz-Christian Strache, který je sám kuřákem.

Opětovné uvolnění regulace v Rakousku už několik týdnů kritizuje opozice i část občanské společnosti. Petici proti změnám protikuřáckého zákona už mezitím podepsalo přes 543 tisíc Rakušanů.

Pravicově populistická FPÖ si upuštění od absolutního zákazu kouření v restauracích stanovili jako jednu z podmínek pro uzavření koalice. Vicekancléř Strache v úterý naznačil, že by se o otázce mohlo znovu hlasovat v závazném referendu, pokud počet podpisů pod příslušnou peticí dosáhne 900 tisíc. Vypsání referenda o zákazu kouření navrhla SPÖ, ale pro svůj návrh nyní nenašla většinu.

Protikuřácká norma doznala i dalších změn. Cigarety si od počátku roku 2019 koupí jen lidé starší 18 let. V současnosti si tabákové výrobky mají možnost koupit už šestnáctiletí. Nově byl do zákona včleněn také zákaz kouření v automobilech, ve kterých sedí mladistvý do 19 let. Za porušení zákona v tomto bodě bude hrozit pokuta 100 eur (přes 2 500 korun), při opakovaném porušení 1 000 eur.

Hlasování v rakouském parlamentu předcházela bouřlivá debata. Předchozí sociálnědemokratická ministryně zdravotnictví Pamela Rendiová-Wagnerová obvinila FPÖ a ÖVP, že „zaprodali zdraví našich dětí“. Dnešní jednání parlamentu je pravděpodobně celosvětový unikát, neboť dosud žádná země ve věci ochrany proti kouření neučinila krok zpět, citovala političku APA.

Poslanec Peter Wurm z FPÖ naopak chtěl debatu „zvěcnit“. Poukázal na to, že beztak je 90 procent všech restaurací a 75 procent všech kaváren a hostinců nekuřáckých. A tento trend bude podle něj pokračovat.

Rakousko je na třetím místě v počtu kuřáků v Evropské unii, už čtvrt století stojí v čele statistik náctiletých kuřáků. Podle rakouského ministerstva zdravotnictví ročně zemře na následky konzumace tabákových výrobků 13 tisíc lidí.

V Česku začal platit protikuřácký zákon, který zavedl absolutní zákaz kouření ve veřejných prostorách, na konci loňského května.