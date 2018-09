Rakouský ministr u kolegů z EU nepochodil, odznáčky Europe first si nepřipnuli

Trump od předvolební kampaně razí heslo „America first“, kterým obhajuje nový ekonomický i zahraničněpolitický kurz. Ten ale upozaďuje i zájmy spojenců a mnozí kritici jej označují za projev ryzího egoismu. V Evropě se sloganu chytili satirici, některé politiky však inspiroval, a to i v Česku (ČSSD na Vysočině láká na Jihlava First).

Modré odznáčky s bílým nápisem „Europe first“ vymyslel rakouský ministr financí Hartwig Löger. Svým protějškům z EU a centrálním bankéřům je nechal rozdat na schůzce, která se v pátek a v sobotu konala ve Vídni.

Na hromadné fotce ze setkání však většina účastníků odznáček na klopě nemá. Nepřipnul si ho ani německý ministr financí Olaf Scholz, upozornil server listu Der Spiegel.



Odznáčky Europe first pro pocit sounáležitosti

Löger chtěl prý přitom posílit pocit evropské sounáležitosti. Odznáčky byly podle něj „výzvou, abychom si pamatovali, že Evropa je společenství a že jen společně máme sílu vést diskuze na globální úrovni“.

Summit ve Vídni řešil témata, která se sama o sobě dají vnímat jako protiamerická. Ministři se přeli o návrh Evropské komise, aby velké internetové korporace odváděly v EU víc na daních. Většina těchto firem sídlí v USA, jako například Google a Facebook. Podle kritiků přesouvají v EU zisky do států s nízkými daněmi, jako jsou Irsko a Lucembursko.

Víc chce od korporací získat hlavně Francie. Změnám se však brání Irsko a zdrženlivost projevují severské státy, které se obávají i možné odvety USA.

Internetovými giganty se ve středu zabýval i Evropský parlament, jenž odhlasoval, jak by mohla vypadat nová pravidla pro nakládání s autorsky chráněnými díly na webu. Zatím v prvním čtení schválil směrnici o autorském právu, která má vyřešit střet mezi tradičními mediálními domy a jejich digitálními vyzyvateli – mimo jiné Googlem a Facebookem (odhlasovaný kompromis by v praxi znamenal, že by se firmy jako Google a Facebook musely vzdát části svých zisků ve prospěch tvůrců obsahu).