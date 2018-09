Rakousko lhalo o svém dluhu. Teď se skládá na pokutu v řádu milionů od EU

Po mnohaměsíčním jednání se rakouští politici dohodli, že z federálního rozpočtu uhradí čtvrtinu pokuty, tedy přibližně 6,7 milionu eur. Zbylých 20,1 milionu musí najít samotné Salcbursko, napsal server listu Der Standard.

Vedení spolkové země zkoumalo možnost obrany u Evropského soudního dvora. Na federální úrovni ale podání stížnosti nepodpořili. V prosinci 2017 neuspělo před soudem v obdobném případu Španělsko.

„Bylo by nezodpovědné podstoupit riziko, že by Salcbursko nakonec muselo samo zaplatit celou nebo v nejhorším případě dokonce i vyšší pokutu nebo by muselo léta bojovat v nákladných soudních řízeních s nejistým výsledkem,“ uvedl náměstek hejtmana Christian Stöckl. Dodal ale, že postih považují za nespravedlivý.

„… několik let docházelo k nesrovnalostem v sestavování, kontrole a vykazování finančních i nefinančních transakcí ve spolkové zemi Salcbursko, zejména zatajováním bankovních účtů, aktiv a potřebného financování těchto položek, což v konečném důsledku vedlo k zatajování a zkreslování údajů o závazcích relevantních z hlediska maastrichtského dluhu,“ stojí ve zprávě Evropské komise z února 2017.

„… docházelo k úmyslnému falšování dokumentace a národním statistickým úřadům i Rakouskému spolkovému účetnímu dvoru byly úmyslně zasílány zavádějící informace. Rakousko v důsledku toho vykazovalo Komisi (Eurostatu) nejméně po dobu pěti let nižší úroveň státního dluhu, než byla úroveň skutečná (…) Zkreslování rakouského státního dluhu na konci roku 2012 dosáhlo výše 1 192 milionů eur,“ dodává dokument.

Podle komise vykazovalo Rakousko chybné údaje „přinejmenším od roku 2008“. Exekutivní orgán EU začal skandál vyšetřovat v květnu 2016. V únoru 2017 pak komise navrhla Rakousku pokutu 29,8 milionu eur. Tu se po jednáních podařilo v květnu snížit o deset procent.