V Rakousku zemřela mladá Češka. Utopila se po pádu do vodopádu

Podle stránek závodu LowCost Race se dívka jmenovala Iva H. z týmu Tofu paštikářky. „K nehodě pravděpodobně došlo, když se dívka šla projít k řece, uklouzla na kameni a spadla do vody,“ uvedli organizátoři.

Dodali, že s ohledem na pozůstalé nebudou poskytovat žádné další informace a podrobnosti.

„Vzhledem k této události nabízíme všem týmům možnost odstoupení ze závodu,“ napsali na svém Facebooku.

Utonutí ženy potvrdila i mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. „Žena zemřela ve Spolkové zemi Salzbursko. Spadla do vody při prohlídce vodopádu a následně se utopila. Údajně tam byla v rámci cestovatelského závodu LowCostRace. Dozvěděli jsme se to od pořadatelů závodu, kteří chtěli, abychom informovali rodinu. To jsme udělali,“ uvedla pro iDNES.cz.



LowCost Race je závod, při kterém dvoučlenné týmy cestují s omezeným rozpočtem po Evropě a plní zadané výzvy. Letos se koná pátý ročník, na jehož start se v pátek v Praze postavilo téměř 140 týmů. Cíl závodu je opět v Praze, a to 13. srpna.