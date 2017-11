Ministerstvo zahraničí USA schválilo prodej raket Patriot polské armádě

Polský ministr obrany Antoni Macierewicz v březnu oznámil, že jeho země chce dohodu o koupi raketového systému Patriot s Raytheonem podepsat do konce letošního roku.

Uvedl tehdy, že systém zajistí bezpečnost Polska a že Varšava by ráda za americký obranný systém zaplatila nejvýše 30 miliard zlotých (181 miliard korun).

Podle Polska se o podobě kontraktu stále jedná. Společnost Raytheon uvedla, že bude úzce spolupracovat s vládami Polska a Spojených států, aby zajistila, že bude dosaženo vzájemně přijatelné ceny.

Obranný systém s antiraketami dovede detekovat, sledovat a ničit bezpilotní letouny, řízené střely i taktické balistické střely.První baterie by po podpisu smlouvy mělo Polsko obdržet do dvou let.