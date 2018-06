Z premiéra matrikářem. Rajoy se po čtyřiceti letech vrátil ke staré práci

Rajoy dorazil do práce první den po čtyřicetileté odbočce do politiky skoro s hodinovým zpožděním. Před kanceláří na bývalého premiéra totiž ve středu ráno čekaly zástupy novinářů a kolemjdoucí na něj volali „Premiér! Premiér!“.

„Vážím si vaší přítomnosti. Vím, že si myslíte, že tohle by mělo být ve zprávách, a proto jste tady. Ale nemám co dodat k tomu, co už jsem řekl. Odešel jsem z politiky a vrátil se tam, kde jsem byl předtím,“ řekl novinářům neformálně oblečený Rajoy.



Rajoy na svou funkci v Kongresu rezignoval minulý pátek, tedy měsíc poté, co jeho vládě parlament vyslovil nedůvěru. Jeho nástupcem se stal lídr socialistů Pedro Sánchez, na jehož žádost se o nedůvěře hlasovalo.

Po svém odstoupení se Rajoy rozhodl vrátit na svou starou pozici státního úředníka v oddělení správy majetku. Místo mu tam drželi od roku 1989.

„Zasvětil jsem spoustu let politice, tohle je něco jiného,“ sdělil Rajoy listu El País. Z nástupu do své staré práce prý nervózní není.

Do pobřežního městečka Santa Pola s pětatřiceti tisíci obyvatel přijel v úterý. I bez předchozího oznámení si ho místní rychle všimli a fotky, na kterých se bývalý premiér prochází ulicemi nebo večeří v restauraci, sdíleli na sociálních sítích.

Mnohé Rajoyova přítomnost v malém městě překvapila. „Netušili jsme vůbec nic, velmi nás to překvapilo,“ řekla listu El País Loreto Cascales, šéfka místní pobočky lidovců.

„Jsme nadšení, že se muž, který byl nedávno premiérem Španělska, vrátil do práce s naprostou samozřejmostí, bez jakéhokoliv poprasku či tiskového oznámení, prostě jako gentleman. Vždycky bude takový. Pro mnohé je skvělým příkladem,“ pokračovala.



Na otázku, kdo by měl převzít vedení lidovců, Rajoy novinářům neodpověděl. „Stranické zasedání je naplánované a teď je na členech strany, aby demokraticky zvolili svého prezidenta. Co řeknu já, není relevantní,“ sdělil podle El País novinářům.



Život jde dál

Expremiér prý kandidátům nemá co říct, kromě toho, že „život jde dál“. Dodal, že lidovci tvoří „skvělou stranu a vrcholovou politickou sílu“. Je přesvědčený, že jeho nástupce ve vedení partaje „vykoná dobrou práci“, ať jím bude kdokoliv.



Na úřadě povede Rajoy skupinu sedmi lidí. Podle jednoho z nich své spolupracovníky přivítal slovy: „Rád vás poznávám, odteď budeme pracovat společně jako tým.“

Poté, co pracoval ve městech Villafranca a A Coruña, se bývalý ministr v roce 1987 přestěhoval do městečka Santa Pola. Tam se stal nejmladším úředníkem majetkové správy, jakého město kdy mělo. Ve funkci zůstal dva roky, načež ho do politiky zlákal lidovec José María Aznar, který se v roce 1996 stal premiérem.

Přes své úspěchy v politice však Rajoy nikdy neopustil myšlenku, že se jednou vrátí zpět na úřad. Během místních oslav před čtyřmi lety popsal Santa Pola jako město, ve kterém „dobrovolně pracoval jako úředník ve správě majetku a kde, dá-li Bůh, budu zase pracovat po ukončení této odbočky do veřejných záležitostí“.