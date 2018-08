Tuny rajčat poletí vzduchem. Ve Španělsku začala La Tomatina

Místní i lidé z celého světa se sešli ve středu v 11 hodin ráno. Nákladní vozy plné rajčat zvolna jedou davem a postupně zeleninu vykládají. Jakmile projedou, všichni účastníci se vrhnou do kopy rajčat a začnou je po sobě házet. Akce potrvá do 12 hodin. Podle organizátorů se hodinu trvající akce stane nejintenzivnějším a nejveselejším zážitkem života všech zúčastněných.

Všechno začalo během průvodu městem v srpnu 1945. Někteří mladí lidé se rozhodli, že se přidají do davu mezi hudebníky. To však způsobilo, že jeden z hudebníků spadl. Rozzlobil se a začal házet do vzduchu zeleninu z místního tržiště.



Ostatní se k němu přidali a zahájili tak rajčatovou bitvu. Následující rok to chtěli někteří místní zopakovat. V tradici pokračovali až do začátku 50. let, kdy byla akce zakázána.

V roce 1957 festival opět povolili a La Tomatina se nakonec stal oficiální slavností. Od té doby se počet účastníků každoročně zvyšuje a do Buňolu přijíždí lidé z celého světa.