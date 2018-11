Rodina chce uprchlého Radovana Krejčíře doma, o pomoc žádá české úřady

Kateřina Krejčířová si v žádostech stěžuje na špatné životní podmínky svého může v jihoafrickém vězení, kde si odpykává pětatřicetiletý trest za obchod s drogami, únos i mučení, uvedl deník Právo.

„Jsme samozřejmě smířeni s tím, že i v České republice bude vykonávat svůj trest. Budeme mít ale jistotu pravidelného kontaktu a nebudeme se obávat o jeho zdraví a život,“ uvedla Krejčířová v dopisech, které má Právo k dispozici.



Krejčířová dále poukazuje, že do vězení v Jihoafrické republice má zákaz vstupu nejen ona, ale i její starší syn Denis už čtyři roky. Ten platí také pro druhého společného syna Damiena, který se narodil až poté, co Krejčíř v roce 2005 uprchl při domovní prohlídce ve svém domě u Prahy vyšetřovatelům. Následně utekl spolu s rodinou nejdříve na Seychely, po pár letech se přesunul právě do Jihoafrické republiky.

V Krejčířově srpnovém rozhovoru z vězení pro místní rozhlasovou stanici, kam mu někdo propašoval mobil, bylo znát jeho velké znepokojení. Postěžoval si jak na velikost cely, tak na nedostatečnou lékařskou péči či nemožnost připravit se na soudní líčení. Zmínil také upírání kontaktu s rodinou i obhájci.

Podle informací, které Krejčířová uvádí v dopisech, má Krejčířova cela čtyři metry čtvereční. Neustále se v svítí a v zimě je v ní okolo čtyř stupňů Celsia. Celá místnost je navíc pod neustálým dozorem, a tak její manžel nemá soukromí ani na záchodě.

„Jsme pod neustálým stresem. Kvůli neustálým změnám pravidel telefonického kontaktu nemáme někdy zprávu o jeho stavu více než 14 dní. Kromě nejmladšího syna Damiena se celá rodina léčíme u psychiatra,“ tvrdí Krejčířová v dopise. „Nejhůře situace dopadá asi na matku Naděždu. S ohledem na svůj věk a zdravotní stav má neustálé obavy, zda svého jediného syna ještě někdy uvidí,“ doplnila Krejčířova manželka.

Ministerstvo spravedlnosti Právu sdělilo, že průběh vydávacího řízení o případném vydání nebude komentovat. Česko žádost podalo již v roce 2007 a rozhodnutí je stále na straně JAR. Ta se však do vydávání nijak nežene. V roce 2016 tamní soudy odsoudily Krejčíře k 35 letům vězení, ovšem současně běží i další spory, které se Krejčíře dotýkají a mohly by mu trest ještě navýšit.

Přesto je vydání podle soudů možné, musí ho však posvětit jihoafrický ministr spravedlnosti Michael Masutha.