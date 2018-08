Česko pomáhá Krejčířovi v JAR. Trest by si mohl odpykat doma, připustil ministr

Radovan Krejčíř, který v roce 2005 utekl policii z vily v Černošicích na Seychely, si momentálně v Jihoafrické republice odpykává 35letý trest vězení za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami. V zemi, v níž se mu od místních dostalo přezdívky „Bílý vrah“, figuruje v dalších kauzách. Podle obyvatel Johannesburgu, kde před svým zatčením i s rodinou žil, byl jedním z hlavních bossů tamního podsvětí. Ani slovem nechtěl slyšet o tom, že by se mohl vrátit do České republiky.

Dnes je situace jiná. Po pěti letech strávených v kuse za mřížemi začal Krejčíř otáčet. „Po zkušenostech, které tady mám a kdy jsem se stal obětí konspirace v podobě zatčení a odsouzení za zločin, který jsem neudělal, jsem začal uvažovat o tom, že budu souhlasit s vydáním do Česka,“ uvedl v nepovoleném rozhovoru z cely pro jihoafrickou rozhlasovou stanici Talk Radio 702.

Kromě toho, že jihoafrické úřady chvíli poté oznámily, že nepovolený rozhovor pro rozhlasovou stanici prošetří, vyšlo také najevo, že české úřady už s Krejčířem spolupracují. „Velvyslanectví ČR v Pretorii formálně podpořilo v březnu letošního roku žádost odsouzeného Radovana Krejčíře o zlepšení podmínek výkonu trestu v jihoafrické věznici,“ řekla MF DNES Irena Valentová z ministerstva zahraničí.

V dopise adresovaném vedení věznice si podle ní Krejčíř prostřednictvím českého velvyslanectví stěžoval na malou celu, která svými rozměry neodpovídá standardům obsaženým v příslušných dokumentech OSN, a na omezený přístup k lékařům-specialistům. „Zároveň žádal o monitor pro možnost studia soudních materiálů,“ popsala Valentová, podle níž ještě v březnu vydal soud JAR na základě dopisu a stížnosti Krejčířových advokátů příkaz k zajištění těchto jeho požadavků.



Stěžoval si na nekvalitní matraci, z níž ho bolí záda, na vězeňskou stravu a na to, že mu byl zabaven počítač a nemůže se tak přes komunikační program Skype spojit s rodinou (více čtěte v článku Zabavený počítač a špatná matrace. Snaží se mě zabít, hořekuje Krejčíř z vězení).



Studium se nekonalo

„Oficiální odpověď na náš dopis jsme neobdrželi, nicméně podle naších informací věznice větší celou nedisponuje. Jinak co se týče přístupu k lékařům-specialistům, bylo mu vyhověno. Monitor také obdržel, ale byl mu následně odebrán, protože ho nevyužíval tak, jak deklaroval,“ vylíčila ještě včera Valentová. Nicméně upozornila, že postup velvyslanectví ČR při podpoře Krejčířovy žádosti byl zcela standardní a spadal do poskytování konzulární pomoci českým občanům v nouzi v zahraničí. „Ta se vztahuje i na odsouzené,“ doplnila Valentová.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek pak pro server Aktuálně.cz a Českou televizi připustil, že byť se o tom nemluví, dál se vedou i jednání o vydání Krejčíře do České republiky.

„Právo obecně připouští, aby byl v České republice vykonán cizozemský rozsudek, ale je to vázáno na celou řadu podmínek,“ upozornil ministr. Tou zřejmě nejdůležitější podmínkou je dohoda s JAR, kde byl Krejčíř odsouzen na už zmíněných 35 let. „Bylo by nelogické, aby Jihoafrická republika vydala někoho, koho odsoudila na třicet let za podmínky, že by tady ten trest nebyl vykonán,“ doplnil k tomu ministr.

Patnáct let za tunel z Čepra

Jihoafrické soudy už letos v březnu rozhodly, že Krejčíř může být vydán do České republiky (kolik peněz stojí Krejčíř Jihoafrickou republiku, jsme psali zde). Konečné slovo bude mít tamní ministr spravedlnosti, který by o osudu kontroverzního českého podnikatele měl rozhodnout ve lhůtě 180 dní, což by znamenalo, že by verdikt měl padnout nejpozději během září.

Krejčíř do Jihoafrické republiky přicestoval v roce 2007. Naposledy zatčen a poslán za mříže byl o šest let později. Všechna soudní jednání z obavy z možného bombového útoku provázela nejpřísnější bezpečnostní opatření. Ta ostatně panují i v Krejčířově věznici.

V České republice pro Krejčíře platí souhrnný patnáctiletý trest mimo jiné za pokus o vytunelování Čepra.

Radovan Krejčíř u soudu v JAR v únoru 2016