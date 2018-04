Co by se dělo po vydání Krejčíře do Česka? V Rozstřelu odpoví reportér Hynek

14:58 , aktualizováno 14:58

V současné době nejznámější český gangster Radovan Krejčíř, který proslul svým útěkem policii, by mohl být vydán do Česka. Konečné slovo bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti. Co dalšího Krejčíře neblaze proslavilo nejen u nás, ale nyní především v Jihoafrické republice? Čeho byl a je schopen? Hostem čtvrtečního Rozstřelu v čase 12:30 bude Jiří Hynek, redaktor zpravodajství České televize.