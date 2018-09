Nová jihomoravská televize vsází na informace z dopravy a pozitivní zprávy

„Televize je úzce propojena s Rádiem Dálnice, jediným čistě dopravním rádiem v Česku. Společnými silami chceme nabídnout zcela novou podobu dopravního zpravodajství, která tu dosud chyběla,“ slíbil podle serveru Mediář vlastník společnosti TP Pohoda Radim Pařízek.

Unikátní podle něho je, že dopravní zpravodajství stanice mohou řidiči jen poslouchat, aby neporušovali dopravní předpisy. Naopak třeba v čekárnách u lékaře nebo na nádražích bude podle Pařízka možné program sledovat na televizní obrazovce bez zvuku. „Protože infografika bude obsahovat vše potřebné,“ citoval server Pařízka.

Server Mediář uvádí, že Info TV chce vysílat i pozitivně laděné zpravodajství s všeobecným přínosem pro celý region. To má navázat na koncept zpráv celostátní televize Relax pod heslem Pohodové zprávy a To nej z regionů. Koncept Info TV plánuje firma rozšířit i do okolí Prahy.

Radim Pařízek je provozovatelem stanic Relax, Rebel a Retro či rádia Čas.

Jeho další firma Digital Broadcasting provozuje celoplošný multiplex 4 digitální televize. Právě v něm Info TV vysílá. Od příštího roku chce vysílat i přes internet.