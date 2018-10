Jel tam kvůli našim pacientům, hájí Babiš Vondráčkovu cestu do Ruska

„Byla to cesta zdravotnického a školského výboru. V Rusku pracují naši lidi a nemají tam adekvátní zdravotní péči. Nemáme vůbec informační systém. Ani nevědí, do jaké mají jít nemocnice. Takže to byla cesta kvůli našim lidem, kteří tam nemají tu péči,“ zdůvodňoval Babiš v České televizi Vondráčkovu cestu do Moskvy.

Předseda Poslanecké sněmovny se na ní setkal s předsedy obou komor parlamentu Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou. Oba jsou na sankčním seznamu Evropské unie a USA, na který se dostali po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014.

Podle Babiše tam Vondráček jel, aby česká delegace měla důstojnost a ruští diplomaté s ní byli ochotní jednat.

Premiér také zdůraznil, že Česká republika považuje okupaci Krymu za nepřijatelnou a unijní sankce platí. Nicméně podle něj je potřeba s Ruskou federací komunikovat. Také několikrát prohlásil, že i další politici ze zemí EU do Ruska jezdí. „Celý svět tam prostě chodí,“ prohlásil.

Předseda Pirátů, který byl spolu s Babišem hostem Otázek Václava Moravce, mu oponoval, že taková cesta je důkazem vazalství. „Servilita není na místě. Je to vazalská role, když Sněmovna vyšle svého nejvyššího představitele, aby se vůbec adekvátní lidé sešli s našimi lidmi. Napřed bych čekal, že od ruských diplomatů zazní finální omluva za novičok,“ řekl Bartoš.

Piráti nyní chtějí, aby Vondráček cestu vysvětlil. Hnutí ANO podle Babiše zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny podpoří.