Exradnímu hrozí 10 let. Smlouvu za 850 milionů chtěl prodloužit bez tendru

Složku od policie s návrhem na podání obžaloby má státní zástupce na stole asi dva týdny. Zatím nerozhodl. V celkové délce šetření kauzy se však doba posuzování spisu už ztratí.

Když iDNES.cz obvolával advokáty obviněných, museli tápat v paměti, o jaký případ se jedná a jaké jsou vlastně detaily kauzy. Skutky se totiž staly už před sedmi lety, policie se jimi začala zabývat v roce 2014. Daniel Tetzeli, advokát Lohynského, dokonce neskrýval údiv nad tím, že padl návrh na obžalobu.



Zakázka č. 1: Jak zpropagovat pražskou čističku

Ale popořadě. O jaké smlouvy v případu jde? „Trestné činnosti se osoby měly dopustit v roce 2011 v rámci zakázky malého rozsahu ‚Zabezpečení poradenství v oblasti infrastruktury‘ a to ve prospěch obchodní společnosti, ve které působil jeden z obviněných,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Za obecným názvem první, menší zakázky by se podle dostupných informací měla skrývat kontrakt na PR služby kvůli zpropagování výstavby nové ústřední čistírny vod.



V této věci jsou obviněni čtyři lidé, kteří měli Praze způsobit škodu větší než dva miliony korun. Částka, konkrétně 2,3 milionu korun, měla spadnout do klína PR agentuře Q and A. Část z ní pak měl dostat jako úplatek právě tehdejší radní za ODS Radek Lohynský, který měl projekt výstavby čistírny na starosti.



Kromě něj je obviněná jeho tehdejší asistentka Soňa Karafiátová a také tehdejší ředitelka odboru komunikace magistrátu a mluvčí Tereza Krásenská, která smlouvu s PR agenturou Q and A uzavřela. Pod kontraktem je sice podepsaný jednatel společnosti Martin Fuk, ale obviněný je Karel Tejkal. Ten v současnosti vlastní 43,5 procenta agentury.



„Jde o zcela absurdní konstrukci policie v kauze, o jejíž podivnosti svědčí již délka vyšetřování a doba obvinění. K žádnému uplácení nedošlo, což jsem prokázal, nicméně policie setrvává na své mylné právní a skutkové konstrukci,“ sdělil iDNES.cz Tejkal. Dodal, že věří, že státní zástupce jeho argumenty vyslyší a obžalobu nepodá.

Tejkal v letech 2008 až 2009 pracoval jako mluvčí společnosti Praha olympijská, kterou založil Český olympijský výbor a pražský magistrát. Firma získala od vedení Prahy sedmdesát milionů korun na to, aby prověřila, zda je možné v Praze pořádat olympiádu, a aby myšlenku pořádání olympijských her zpropagovala. Nakonec pražští zastupitelé od záměru ustoupili.

Zakázka č. 2: Jak prodloužit smlouvu za 850 milionů korun

Sám Lohynský však čelí obvinění ještě kvůli další zakázce. Podle policie se snažil bez vypsání tendru prodloužit smlouvu za 850 milionů korun na nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem na území Prahy. Podle informací iDNES.cz mělo jít o smlouvu se společností Pražské služby, které končil kontrakt na konci roku 2011.

Praha chtěla vybrat nového dodavatele, ale kvůli pochybnostem tendr zrušila. Mezitím vypršela platnost smlouvy s Pražskými službami, kterou nebylo možné obnovit bez vypsání nového výběrového řízení. Lohynský se i přesto podle vyšetřovatelů snažil, aby Praha znovu podepsala smlouvu s Pražskými službami.

Lohynský na dotazy iDNES.cz sdělil, že v tomto případě dobíhá účelová, politicky motivovaná záležitost z roku 2011. „Jsem přesvědčen, že projednávání u soudu, pokud k němu vůbec dojde, prokáže mou nevinu stejně jako v kauze Opencard, kde státní zástupce u soudu žádal mé zproštění obžaloby, což soud akceptoval,“ dodal Lohynský.

Bývalý radní byl jedním z obžalovaných kvůli nevýhodným smlouvám v kauze Opencard. Kvůli ní stanulo před soudem třináct členů vedení magistrátu a úředníků. Státní zástupce Stanislav Lejnar ale nakonec navrhl, aby Lohynský a dalších osm obžalovaných byli zproštěni viny.

Čtveřice je stíhaná na svobodě. Jsou obvinění ze spáchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a podplacení. Za to třem z nich hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na osm let. Lohynskému pak hrozí vězení až na deset let.