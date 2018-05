Falešnou černošku Dolezalovou obvinily americké úřady ze zneužívání dávek

Od srpna 2015 do listopadu 2017 ilegálně obdržela celkem 8 747 dolarů v přídavcích na výživu a sto dolarů za péči o dítě. Informovala o tom agentura AP.

Vyšetřování Dolezalové začalo v březnu minulého roku, když státní prokurátor dostal informaci o tom, že Dolezalová, která si své jméno nechala legálně změnit na Nkechi Diallo, napsala memoár s názvem In Full Color: Finding My Place in a Black and White world.

Díky jejím záznamům poté prokurátor zjistil, že úřadům pravidelně hlásila příjem nižší než 500 dolarů, ale přitom výpisy z živnosti, k nimž je přiložen i výpis z bankovního účtu, prokazovaly, že si Dolezalová uložila na účet v době, kdy dávky pobírala, celkem 84 tisíc dolarů.

Peníze pocházely z prodeje knihy, vyrábění panenek, mýdla a prodeje jejích uměleckých děl. Dolezalová však tento obnos nenahlásila, úřadům sdělila jen jednorázový výdělek ve výši 20 tisíc dolarů z října 2017. K vyšetřování se zatím více nevyjádřila.

Rachel Dolezalová vystudovala Howard University ve Washingtonu, kde se zabývala zejména občanskými právy. Působila jako profesorka afrických studií a předsedala Národní asociaci etnických menšin (NAACP). Prezentuje se jako černoška a bojovnice za práva černochů, a to od roku 2004, kdy se rozvedla se svým manželem.

Její rodiče se však ozvali se tvrzením, že Rachel nemá afroamerický původ. V rozhovoru pro televizní stanici KREM 2 také ukázali fotografii Rachel jako malé holčičky s blond vlasy a popelavou pletí. Dolezalová na tvrzení rodičů opáčila tím, že je černoška a že si klidně nechá udělat test DNA, pokud to bude třeba.

Dolezalová v minulosti také vydávala svého adoptovaného černošského bratra Izaiha za svého syna. Jako svého otce pak prezentovala svého kolegu Alberta Wilkersona.

Poté, co pravda vyšla najevo, vzdala se svého místa v čele NAACP. Z Eastern Washington University, kde přednášela, ji vyhodili.