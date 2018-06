Moji práci může dělat jen muž, prohlásil ředitel Qatar Airways

„Samozřejmě, že vedení musí zastávat muž, je to velmi náročná pozice,“ řekl podle stanice BBC Baker na výročním zasedání asociace leteckých dopravců, kde bylo podněcování k rozmanitosti v aerolinkách podstatným tématem.

Jeho komentář údajně vzbudil nespokojené mručení posluchačů. Baker se později snažil svůj výrok zmírnit a tvrdil, že to byl jen vtip. Na svoji obranu řekl, že Qatar Airways byly první firmou na Blízkém východě, která umožnila zaměstnat ženy na pozici pilota a že má společnost spoustu žen na vedoucích pozicích.

„Takže vlastně ženy podporujeme. Vidíme, že mají velký potenciál ve výkonu vyšších manažerských pozic,“ uvedl pro server Bloomberg. A dodal, že by uvítal ženu jako kandidátku na svou pozici, která by řízení katarských aerolinek po jeho odchodu převzala.



Není to však poprvé, co šéf Qatar Airways upoutal pozornost kontroverzními výroky. Minulý rok se musel omluvit za nelichotivý popis amerických letušek, které označil za „babičky“ v porovnání s palubním personálem katarských aerolinek, kde je průměrný věk dvacet šest let.

Společnost poté vydala oficiální prohlášení, ve kterém ujistila o své oddanosti k principům rovnosti mezi pohlavími. Dokládá ji prý tím, že personál Qatar Airways tvoří z víc než čtyřiceti čtyř procent ženy.