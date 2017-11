Z pyrotechnika udělali pochůzkáře. S žalobou na špičky policie neuspěl

„Upozorňoval na nedostatky ve vedení pyrotechnické služby, na nákup nepotřebných věcí, na organizaci práce,“ popsal pro iDNES.cz Marešův právník Václav Strouhal, co mělo stát za jeho odchodem od policie. Podle něj se jeho klient stal pro nadřízené nepohodlným, a proto čelil kázeňským řízením a ústrkům.

Vedení pyrotechnické služby mu tehdy odebralo policejní znalecké osvědčení, což ho v práci výrazně omezilo. Odborník na výbušniny, který stále působí jako soudní znalec, skončil u policie v roce 2015 poté, co přišel o místo v pyrotechnické službě a byl převelen na práci pochůzkáře v centru Prahy.

Proti odebrání osvědčení se bránil odvoláním, ale přišla mu odpověď, že ze správního hlediska nejde o rozhodnutí, nelze se tedy proti němu odvolávat. Protože se tehdejší policejní prezident Petr Lessy ani jeho první náměstek jeho odvoláním nechtěli zabývat, podal Mareš k Městskému soudu v Praze správní žalobu. Zkušený pyrotechnik, který nyní působí na pardubické univerzitě, chce žalobou dosáhnout přezkoumání všech rozhodnutí a případně se vrátit zpět do služebního poměru.

Podle právničky zastupující policii Radky Matějovičové se ale Marešovi křivda nestala. Argumentovala tím, že odebrání osvědčení patří do personálních pravomocí šéfa pyrotechniků

„Ředitel pyrotechnické služby zodpovídá za kvalitní a erudované výstupy, které sám podepisuje. Pokud jeho podřízený opakovaně nedosahuje takových výsledků, jakých je třeba pro tuto činnost, tak je oprávněn změnit, komu ty úkoly ukládá,“ dodala.

Podle Matějovičové samotné osvědčení neznamená nárok na přidělování určitých úkolů. Situaci přirovnala k vlastnictví řidičského průkazu, kdy každý zaměstnanec nemůže očekávat, že bude řidičem. Vnitřní předpisy navíc formu přidělení či odebrání osvědčení neupřesňují.

Marešův právník se obrátí na Nejvyšší správní soud

Senát soudkyně Viery Hořčicové se nakonec přiklonil k argumentaci Matějovičové. Soud žalobu na policejního prezidenta zamítl jako nedůvodnou, protože odvolací instancí byl náměstek. Jelikož ale nešlo o úkon správního orgánu, nelze se proti němu odvolat. „Samotné odebrání osvědčení nemá automaticky za následek jakoukoli změnu služebního poměru dotčeného příslušníka, jeho služebního zařazení,“ sdělila také soudkyně.

Marešův advokát po vyhlášení rozsudku avizoval, že podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „My jsme zastávali stanovisko, že trvalé odebrání znaleckého osvědčení i v rámci pyrotechnické služby je rozhodnutím. Dnes soud řekl, že je pouze podkladem k převelení, což v jednom případě může být, v jiném nemusí. My si myslíme, že by to mohlo být rozhodnutí v materiálním smyslu,“ uvedl Strouhal.

Marešův případ probírali před dvěma lety i poslanci podvýboru pro policii. Situaci tehdy objasňoval zákonodárcům šéf pyrotechnické služby Michal Dlouhý. Poslance jeho vysvětlení přesvědčilo, napsal server Lidovky.cz.