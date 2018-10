Putin hrozí Evropě jadernou odvetou, pokud přijme zpět americké rakety

18:52 , aktualizováno 19:38

Vladimir Putin ve středu oznámil, že evropské země by měly počítat s možnou odvetou ze strany Ruska, pokud USA vypoví odzbrojovací smlouvu INF z roku 1987. Pokud by poté Američané poslali do Evropy své rakety, Rusko odpoví stejným způsobem.