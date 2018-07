Lidé ve Zvoli se bouří proti nelegální zoo. Obrátili se na policii

Kotce z trámků, na nichž jsou hřebíky a stahovacími páskami připevněné železné sítě, nevypadají na první pohled bezpečně. Právě z této improvizované zoo už dvakrát utekla puma, naposledy minulý týden, a místní se bojí, že se to bude opakovat (psali jsme zde).

V Česku přitom neexistují žádné předpisy ani normy, které by nařizovaly, jak bezpečně chovat šelmy. Když nepomohly úřady, obrátil se starosta Stoklasa na policii.

„V sobotu jsem podal trestní oznámení na majitele kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti a týrání zvířat, což spáchal tím, že nezabránil, aby puma utekla,“ sdělil.

Majitelé Tomáš Machač a Filip Valášek začali ve Zvoli chovat zvířata před sedmi roky. Zpočátku to nikomu nevadilo, naopak, děti byly nadšené. „Až v létě 2016 udělali reklamní akci a najednou se všechno změnilo,“ vypráví starosta Stoklasa. Úzkou ulicí Na Výsluní, na jejímž konci stojí rodinný dům se zoo na dvorku, začaly proudit davy. „Klidně i 50 aut za hodinu. V lese se válely papíry, lahve, návštěvníci sem chodili na záchod,“ líčí starosta.

Když utekla první puma

Místní si začali stěžovat, že přišli o svůj dřívější klid, stěžovali si na zápach. Vedení obce zkoumalo, jak se nechtěné zoo zbavit.

„V srpnu 2016 jsme udělali šetření, při kterém se potvrdilo, že zoo stojí načerno,“ říká starosta. „Je v rozporu s územním plánem, podle kterého je pozemek určen na stavbu rodinného domu, kde se můžou chovat nanejvýš drobná hospodářská zvířata – slepice, králíci. Lev není hospodářské zvíře,“ dodává Stoklasa. Na dvorku nyní žije až třicet savců a v domě nespočet hadů.

V září 2016 zahájil stavební úřad řízení a v listopadu téhož roku rozhodl, že majitelé musí všechny stavby odstranit – výběhy, kotce, přístřešky pro šelmy, nosály, ohrady pro ovce, dikobraza, poníka, krokodýla. Úřad nařídil, že na demolice mají čas do srpna 2017, aby stihli zvířata přemístit.

Měsíc před koncem lhůty obyvatele Zvole znepokojil první incident. Z kotce uteklo čtrnáctikilové mládě pumy (informovali jsme zde). Tomáš Machač tvrdil, že někdo v noci poškodil petlici. Pumu se podařilo odchytit a dopravit zpět.

Když po uplynutí lhůty přišli úředníci na kontrolu, ukázalo se, že se nic nezměnilo. Stavební úřad však nijak nezasáhl, což zkritizoval Krajský úřad Středočeského kraje.

„Při nesplnění lhůty musí stavební úřad postupovat z úřední povinnosti a zahájit výkon rozhodnutí podle správního řádu,“ vyčetla stavebnímu úřadu Jarmila Hrabcová, referentka krajského odboru územního plánování a stavebního řádu.

„Já taky cítím, že je šílené jet s buldozerem tam, kde jsou zvířata, ale musí se to řešit. Odstranit stavby je jediný způsob, jak jim zabránit v podnikání, které ohrožuje obec a je nebezpečné,“ říká starosta. Ve čtvrtek minulý týden uprchla další puma a vyhladovělá se skrývala v okolních loukách až do soboty, kdy se ji podařilo odchytit a vrátit.

Na pravidla zapomeňte

Na případu ze Zvole se ukazuje, že neexistují přesná pravidla, jak nebezpečná zvířata zajistit. „Stavební zákon to neřeší, to je věcí veterinární správy,“ řekl vedoucí úřadu Jan Hašek. Veterinární správa na svém webu uvádí, že povolení k chovu šelem získá chovatel, který „učiní opatření proti úniku zvířete či zvířat“. Jenže to, jak má opatření vypadat, se už neuvádí. Je na inspektorovi, jak to posoudí na místě.

„Není definována přesná technická metodika, jak má zabezpečení vypadat. Toto však veterinární inspektoři prověřují při schvalování chovu a při následných každoročních kontrolách,“ říká mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček.

Majitelé zvolské zoo tvrdí, že kotce jsou dostatečné. „Celou dobu říkáme, že je to jen dočasné, nouzové řešení. Víme, že to není ideální, ale bezpečnost je zajištěna. Podle stavebního znalce jsou kotce dostatečné, nosnost mají kolem dvou tun,“ vypráví Valášek.

Zároveň však tvrdí, že svůj zvěřinec chtějí přestěhovat jinam. „Že prý udělají sbírku, vyberou 750 tisíc, přidají dalších 750 tisíc a zoo přestěhují jinam,“ líčí starosta. „Jsou to nespolehliví lidé, kteří jen vyprávějí o svých snech,“ dodává.



Stejné „sny“ mají provozovatelé minizoo dosud. „Snažíme se o přestěhování, mimo jiné do míst, která budou daleko vzdálenější od prvních obydlených domů, nicméně to není o tom, že se dneska rozhodnete a odpoledne stěhujete,“ dodává Valášek.