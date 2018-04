Německý soud odmítl vydat Puigdemonta a podmínečně ho propustil z vazby

Mezi podmínky, za nichž může být propuštěn na svobodu, patří složení kauce ve výši 75.000 eur (1,9 milionu korun).

Na severu Německa byl Puigdemont zadržen na základě evropského zatykače koncem března, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu (více v článku Tucet agentů v patách a štěnice v autě. Jak Španělé dopadli Puigdemonta). Podle informací, které unikly ze španělské tajné služby, Španělé o politikovi po celou dobu jeho cesty z Belgie do Finska a zpět věděli. Sledovali totiž souřadnice mobilu jeho přítele, jenž s ním cestoval.

Španělé Puigdemonta sledovali až k severoněmeckému Jagelu, kde byl Němci zatčen. Do exilového sídla v belgickém Waterloo, kde strávil předchozích pět měsíců, už se tedy nevrátil.

Madridský soud obžaloval pětadvacet politiků

Pětapadesátiletému separatistickému politikovi hrozí ve Španělsku desítky let vězení. Puigdemont obžalobu Madridu odmítá a tvrdí, že je politicky motivovaná.

Madridský soud obžaloval na konci března Puigdemonta a dalších dvanáct politiků ze vzpoury, mezi obžalovanými je také kandidát na nového premiéra regionu Jordi Turull či bývala šéfka katalánského parlamentu Carme Forcadellová. Celkem má být za vzpouru, zpronevěru či neuposlechnutí souzeno pětadvacet politiků.

Proti vydání do Španělska se může Puigdemont případně bránit i před německým ústavním soudem. Podle dnešního vyjádření soudu nejsevernější německé země Šlesvicka-Holštýnska není patrné, že by Puigdemontovi ve Španělsku hrozilo politické pronásledování.

Obžalobě ze vzpoury čelí Puigdemont ve své zemi kvůli tomu, že loni na podzim v rozporu se španělskou ústavou uspořádal referendum o nezávislosti Katalánska, i když se dalo očekávat, že při něm dojde k násilnostem. Obžaloba ze zpronevěry veřejných financí se taktéž týká referenda o nezávislosti.

Nevzdám se, vzkázal Puigdemont z vazby

Puigdemont v sobotu poprvé od svého zadržení v Německu veřejně komentoval svou situaci. Prostřednictvím svých spolupracovníků na Twitteru uvedl, že se nehodlá vzdát.

„Aby to bylo všem jasné: Nevzdám se, nezřeknu se, nepodvolím se nezákonnému jednání těch, kteří prohráli u (volebních) uren,“ uvedl na Twitteru politik, který v současnosti pobývá ve vazbě ve věznici v severoněmeckém Neumünsteru.

Separatistické strany v loňských prosincových volbách získali v katalánském parlamentu většinu. Zjevně s odkazem na ústřední vládu v Madridu pod vedením premiéra Mariana Rajoye 55letý politik v příspěvku kritizoval lidi, „kteří jsou ochotni zaplatit cenu za to, že opustí vládu práva ve prospěch ‚jednoty vlasti‘“.

Twitterový příspěvek formulovaný v první osobě se objevil na oficiálním účtu katalánského expremiéra, podle agentury DPA ale politik nemá ve vazbě k internetu přístup. Může pouze telefonovat či pod dohledem využívat komunikační aplikaci Skype. Puigdemontův tweet tak zřejmě zveřejnil některý z jeho spolupracovníků mimo vězení.