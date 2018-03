Čtyřnozí hrdinové převzali cenu Statečné psí srdce

„V kategorii psů profesionálů letos vyhrál kříženec německého ovčáka a maliňáka. Jmenuje se War a během minulého roku pomohl najít dokonce dva sebevrahy,“ řekl iDNES.cz Dušan Stuchlík, šéfredaktor časopisu Psí kusy, který vyhlašuje anketu ve spolupráci s partnerským projektem Zlatý záchranářský kříž.

Ocenění v kategorii neslužebních psů si odnesl kříženec Rex, který zachránil život dědečka rodiny Capůrkových. „Rex jednoho dne strašně štěkal a nám to přišlo divné, protože je obvykle hodný. Šli jsme se proto podívat, co se stalo, a našli jsme dědu, jak leží v bezvědomí. Šlo o srdeční příhodu, takže Rex dědovi zachránil život,“ uvedla jeho vnučka Marie Capůrková.

Sošku psího srdce za dlouhodobou pomoc získala také border kolie Chuck Norris z Bengasu. Svoji paničku Marii Mackovou, která trpí srdečními kolapsy doprovázenými zástavou srdce, hlídá ve dne v noci a již několikrát pomohl při záchraně jejího života.

„Když jsem loni v Brně při minus dvaceti stupních ležela hodinu na sídlišti, tak na mně ležel, zahříval mě a podle lékařů mě zachránil před umrznutím,“ popsala Marie jednu ze situací. Naposledy jí Chuck přivolal pomoc loni v červnu v místě, kde by ji dle jejích slov lidé nenašli. „Chodil po chodbě tak dlouho, než se otevřely dveře, a z kanceláře přivedl cizí lidi, kteří mi zavolali záchranku a resuscitovali mě.“

V kategorii in memoriam zvítězila fenka belgického ovčáka Cama, která v Kongu pomáhala chránit ohrožené živočišné druhy před pašeráky. Fenka vycvičená k odhalování upytlačených zvířat zahynula v Africe při autonehodě.

Psí záchranáři dostali granule i pamlsky

Poslední oceněnou byla fenka zlatého retrívra Jůlinka, jež si odnesla Cenu partnerů. Svou paničku Soňu Szwajnochovou, která má sklony k depresím, sebepoškozování a sebevraždám, už několikrát vrátila do života. Vytáhla ji z deprese a zklidnila v úzkostném záchvatu.

Soňa se proto rozhodla fenku vycvičit a v říjnu s ní úspěšně složila canisterapeutické zkoušky. Již druhým rokem díky ní dělá dobrovolníka na rekondičních pobytech pro lidi s duševním onemocněním. Zvládla přednášet o canisterapii a rozhodla se vrátit na vysokou školu.

„Je to letos taková zajímavost, že bylo oceněno několik psů, kteří pomáhají lidem, kteří mají psychické obtíže,“ sdělil iDNES.cz Stuchlík. „Nejde jenom o to, že by pes zachránil život přímým způsobem, ale o to, že pomáhá i dlouhodobě, a v reálu tak zachraňuje lidské životy,“ dodal.

Anketa Statečné psí srdce se letos konala už poosmé. Jejím smyslem je ocenit psy, kteří v uplynulém roce zachránili nebo pomohli zachránit lidský život. Psí záchranáři jsou oceňováni ve čtyřech kategoriích a navíc je udělována Cena partnera, společnosti SUPER ZOO.

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi ručně kovanou sošku od kováře Tibora Novotného. Páníčci si odnesli také dárkové balíčky obsahující granule, pamlsky, antiparazitika a poukazy na chovatelské potřeby. Čtyřnozí hrdinové navíc automaticky postoupili do nominace prestižního ocenění Zlatého záchranářského kříže.

Nominace mohli lidé posílat do konce února. O vítězích poté rozhodla odborná porota složená ze členů redakce časopisu Psí kusy a kynologických odborníků. „Nominací, které splnily veškeré náležitosti, přišlo kolem dvacítky. Otázka je, jestli je to moc, nebo málo, protože když si člověk uvědomí, že pes ve dvaceti případech zachránil lidský život, tak je to vlastně docela hodně,“ míní Stuchlík.