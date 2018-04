U české drůbeže se po dvaceti letech objevil pseudomor, vzniká karanténa

Malochovatel z výše uvedené obce ohlásil začátkem tohoto týdne úhyn jedenácti z třiceti čtyř chovaných slepic na svém neregistrovaném hospodářství. Uhynulé kusy byly zaslány k vyšetření, které vyloučilo, že by ptáci byli nakaženi ptačí chřipkou. Potvrdilo však jinou nebezpečnou nákazu, Newcastleskou chorobu, jež vyvolává paramyxovirus.

„Aby se zamezilo možnému šíření nákazy, bude ještě dnes všechna zbývající drůbež v chovu utracena. Dle platných evropských předpisů bude okolo ohniska nákazy vytýčeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech Státní veterinární správa (SVS) mimo jiné nařídí provedení soupisů drůbeže,“ uvedl ředitel SVS Zbyněk Semerád

„Až na výjimky stanovené legislativou bude zakázáno přemísťování drůbeže do pásem a z nich. Po dobu platnosti mimořádných veterinárních opatření nebude možné v pásmech pořádat výstavy, burzy, trhy a svody drůbeže a ostatních ptáků,“ dodal Semerád.

Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriely Dlouhé jde o druhou nejnebezpečnější nemoc pro drůbež po ptačí chřipce, kvůli které se loni v Česku utratilo skoro sto tisíc kusů opeřenců.

Nosnice ve velkochovech jsou podle Dlouhé vakcinované, kuřata ve výkrmu však ne, měly by však mít ochranu z vakcinace od svých rodičů. Problém by podle ní mohl nastat v exportu drůbeže do zahraničí a u vodní drůbeže či v malochovech, které nedostatečně dodržují biologickou ochranu.



Závažné virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s rizikem následného úhynu. Nemoc může postihnout slepice, krůty, bažanty, holuby či křepelky. Onemocnění se zřídka objevuje i u kachen a hus, vnímaví jsou vůči němu i pštrosi a mnoho druhů volně žijících ptáků, celkem jde podle veterinářů o více než dvou set druhů.

Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli v případě vzplanutí nákazy náhrada nákladů za opatření, která jsou přijata ke zdolání nákazy.



Nemoc byla v tuzemsku předtím naposledy zjištěna v chovu holubů v roce 2007, ve velkochovu drůbeže v roce 1998.