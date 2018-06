Léky s pseudoefedrinem se budou prodávat regulovaně, omezí to výrobu drog

Pacient si bude moci vyzvednout léky s omezením maximálně 900 miligramů pseudoefedrinu v období sedmi po sobě jdoucích dnů. Do tohoto limitu se započítají výdeje ze všech lékáren, které navštíví.

„Jde o další krok v komplexu řešení kriminality spojené s metamfetaminem. Za posledních deset let došlo v České republice nejen k nárůstu problémových uživatelů pervitinu, roste bohužel i spotřeba této drogy. Proto je třeba přijímat opatření, která sníží dostupnost prekurzorů a pomocných chemických látek k výrobě pervitinu, a zkomplikují tak život výrobcům drog,“ uvedl náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Naprostá většina látek zneužívaných k výrobě pervitinu na našem území dovážejí výrobci nelegálně ze zahraničí. Pseudoefedrin používaný v malých „domácích“ laboratořích je však získáván i z léčivých přípravků, které si lze opatřit v českých lékárnách bez lékařského předpisu.

Zatím si lze v několika lékárnách během jediného dne více balení léků s obsahem pseudoefedrinu. To od července nebude možné. „Pro pacienty se nic nemění. Při výdeji léčiva se prokáží občanským průkazem tak, jako nyní. Zápis identifikačních údajů však bude proveden do Registru pro léčivé přípravky s omezením, nikoliv do vnitřní evidence lékárny, jak tomu bylo doposud,“ vysvětluje zastupující ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Zneužívání metamfetaminu s sebou vedle kriminálních aspektů nese především zdravotní a sociální rizika. Metamfetamin je v České republice syntetickou drogou číslo jedna, co se týče její nelegální výroby a jejího zneužívání.