Mezi Hamáčkem a Zimolou to zaskřípalo. Kvůli referendu o odchodu z EU

Hamáček řekl, že svůj názor jasně vyjádřil podpisem návrhu zákona o obecném referendu, který poslanci ČSSD podali ve Sněmovně.

„Zákon jasně vymezuje, jaké jsou okruhy otázek, o kterých není možné činit referendum. A mezi nimi je i otázka mezinárodních smluv. Já si nemyslím, že účelem zákona o obecném referendu je konat referendum o vystoupení z Evropské unie,“ ohradil se Hamáček proti nápadu Zimoly.

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola totiž do čtvrtečního Práva napsal text, ve kterém podpořil právě to, aby lidé mohli vyvolat hlasování o odchodu z Evropské unie. O to dosud z parlamentních stran usilovalo jen hnutí SPD Tomia Okamury. Při jednáních o podpoře vlády tento požadavek Okamury rezolutně odmítl šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš. Teď dostala snaha Okamury nečekaného spojence.

„Především si myslím, že je žádoucí umožnit lidem hlasovat i o setrvání ČR v EU,“ napsal Zimola do Práva. Vadí mu, že návrh, který ČSSD předložila, takovou možnost nepřipouští. „Z diskusí s lidmi soudím, že právě toto je nejvíc rozčiluje. Na odsouhlasení vstupu jsme vám byli dobří, teď už nám nevěříte, říkají nejčastěji,“ tvrdí Zimola.

Hamáček se proti tomu v pátek ohradil. „Pokud jsme vstupovali do Evropské unie na základě referenda jednorázového, tak ti, kteří chtějí hlasovat o vystoupení z Unie, by se neměli schovávat za obecné referendum a měli by do Sněmovny dát návrh jednorázového zákona o vystoupení z Evropské unie. A o tom by případně Sněmovna mohla jednat,“ pustil se předseda ČSSD veřejně do polemiky s prvním místopředsedou strany, který byl stejně jako on zvolen do nového vedení před měsícem v Hradci Králové.