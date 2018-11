VIDEA TÝDNE: Plastový nevěstinec, uhořelé domy a návštěva třídírny odpadů

Velmi netradiční nevěstinec otevřeli začátkem listopadu v centru Prahy. Na toho, kdo si přijde užít, čekají místo živých žen silikonové panny. Stačí si telefonicky či přes web zamluvit termín a pak už jen v určený čas přijít. Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal do nevěstince zašel a strávil s pannou desítky minut. Video se stalo jedním z nejúspěšnějších pro tento týden.

A velkou sledovanost si vysloužila také premiéra nového seriálu iDNES.cz, který jsme zahájili přelomovým videem českého internetu. Jako vůbec první jsme natočili kompletní cestu vlaku z Košic do Prahy, a to v reálném čase. Vlak společnosti Regiojet s kamerami na palubě ujel během osmi hodin 703 kilometrů. Na videu uvidíte nonstop celou cestu ze stanoviště strojvedoucího.



Kalifornii pustošily několik dní lesní požáry. Kvůli nim přišlo o svou nemovitost i několik celebrit. Jsou mezi nimi zpěvačka Miley Cyrusová, rocker Neil Young, bývalý olympionik po změně pohlaví Caitlyn Jennerová, režisér Scott Derrickson nebo německý moderátor Thomas Gottschalk. Na videu se natočil herec Gerald Butler, který světu ukázal svůj shořelý dům v Malibu.



Sledovaným snímkem se stalo tento týden také video, na kterém se český premiér Andrej Babiš ostře ohradil proti reportáži serveru Seznam Zprávy o údajném únosu jeho syna. Z italského Palerma, kde byl na mezinárodní konferenci, vše označil za dobře naplánovanou kampaň zrovna v době, kdy je pracovně v zahraničí. Podívejte se sami.



Když vyhodíme plastový výrobek do třídicího kontejneru, máme dobrý pocit. Reportér iDNES.tv Matěj Smlsal vyrazil do středních Čech zjistit, co se s ním děje dál. Na třídicí lince každý odpadek prohlížejí pracovnice u pásu a selektují. Polovina odpadu, ač je z velké části plastový, však bohužel končí na skládce.



A v návaznosti na otevření nevěstince se silikonovými prostitutkami by to nebyl Dominik Vršanský a jeho satirický pořadu Socky, aby neotestoval jejich levnější nafukovací verzi. Moderátor samozřejmě nevynechal ani Andrejka, který Trumpovi představil stydlivou Moniku, nevěděl si rady s nákupním košíkem a řešil rodinnou detektivku.