Volby by ovládlo ANO, do Sněmovny by se nedostala TOP 09, ukázal průzkum

Ve srovnání s výsledky říjnových sněmovních voleb největší nárůst zaznamenala ČSSD, která si polepšila o pět procent. Mírný růst si připsali i Piráti s ODS. V říjnu dostali Piráti zhruba 10,8 procenta hlasů a ODS 11,3 procenta. ANO a komunisté si udržují zhruba stejný podíl hlasů.

Další strany by si naopak pohoršily. Největší pokles zaznamenalo hnutí SPD, které přišlo o téměř čtvrtinu hlasů a kleslo z 10,6 na 7,5 procenta. Nad pětiprocentní hranicí by se těsně udrželi i lidovci, naopak TOP 09 a hnutí STAN by se do Poslanecké sněmovny nedostaly. TOP 09 by nyní obdržela čtyři a STAN tři procenta hlasů.

V porovnání s prosincovým modelem společnosti CVVM hnutí ANO v lednu získalo o pět procent hlasů méně, naopak ČSSD za měsíc posílila o tři procenta.

Srovnání volebních modelů z prosince 2017 a ledna 2018

Přesto podle statistiků nejde o významný posun. „Ani v případě změn hodnot u ANO a ČSSD není tento rozdíl statisticky významný a nelze tedy v tuto chvíli říci, zda je způsoben změnou názorů populace nebo náhodným kolísáním měření,“ uvedl Matouš Pilnáček z CVVM.

CVVM rovněž upozorňuje, že volební model není předpovědí výsledků voleb. „Poskytuje pouze informaci o rozložení voličské podpory,“ uvádějí statistici.

Průzkum se uskutečnil od 15. do 24. ledna. Zúčastnilo se ho 1 086 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.