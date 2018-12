Průzkum: ANO ztrácí liberály, loví nalevo. Hnutí si polepšilo o procento

ANO by vyhrálo volby se ziskem 29,5 procent hlasů. Druhou ODS by volilo 13, 5 procenta dotázaných, třetí Piráty by volilo 13 procent dotázaných. ANO a Piráti si oproti říjnovému průzkumu polepšili o jedno procento, ODS by získala o 1,5 procenta více hlasů než v říjnu.

„Model Medianu potvrzuje, že kauza se synem Andreje Babiše nevedla k propadu podpory hnutí ANO. Růst podpory hnutí je ale omezený, o jeden procentní bod,“ uvádí výzkumníci Medianu. ANO podle nich ztratilo část liberálnějších voličů, kteří přešli k Pirátů nebo STAN, získalo však levicové voliče ČSSD a komunistů, kteří výrazně důvěřují Andreji Babišovi.



Na čtvrtém místě se s 10 procenty umístila SPD a přeskočila ČSSD oproti říjnu. Sociální demokracie by nyní získala 7,5 procent hlasů. Pátá se ve výzkumu umístila KSČM se 7 procenty. Sociální demokraté i komunisté oproti říjnu oslabili zhruba o procento.

Na šestém místě se s 6 procenty umístilo hnutí STAN, následuje je KDU-ČSL s 5,5 procenty. Na sedmém místě by na hranici na 5 procent pro vstup do Poslanecké sněmovny dosáhla TOP 09. „KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo pěti procent. U Starostů lze ale sledovat vzestupnou tendenci, zatímco u TOP 09 dlouhodobě spíše klesající,“ uvádějí výzkumníci.

K volbám by šlo 60,5 procent dotázaných. Podle výzkumníků jsou o účasti u voleb více přesvědčeni starší lidé, respondenti s vyšším vzděláním a vyšším příjem. Méně jsou o své účasti přesvědčeni mladší potencionální voliči a lidé bez maturity.

Průzkumu se zúčastnilo 1056 respondentů v období mezi 10. listopadem až 9. prosincem. Celý vzorek byl dotazován již po zveřejnění nových informací v kauzách premiéra Babiše a v průběhu vládní krize,“ dodali autoři průzkumu.