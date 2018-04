Podpora ČSSD a ODS podle volebního modelu roste na úkor hnutí ANO

„Dvě strany, kterým rostou preference jsou ODS a ČSSD. Čerpají voliče především od hnutí ANO. ČSSD si bere voliče, které ztratila dříve, a zřejmě se dostává z nejhorší krize. V propadu pokračuje SPD. Strana zřejmě vyčerpala klíčová témata a bude muset hledat nová, aby si podporu udržela,“ řekl v Otázkách Václava Moravce analytik Pavel Ranocha z Kantar TNS.

Hnutí ANO je v průzkumu stále na prvním místě. Druhá by skončila ODS a na třetí místo by obsadili Piráti s 13,5 procenta hlasů. Za nimi by byla ČSSD, které narostla podpora. Hnutí SPD Tomia Okamury by dostalo 7,5 procneta hlasů a komunisté 6,5 procenta hlasů. Starostové by dostali 6 procent a lidovci by získali těsných pět procent hlasů.

Průzkum probíhal od 10. do 29. března na vzorku 840 respondentů starších 18 let, kteří avizovali účast v případných volbách. Průzkum využil metodu CATI - telefonické dotazování s využitím počítače.