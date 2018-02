Obliba německé sociální demokracie stále klesá, nyní by spadla za AfD

Zatímco SPD by ve volbách získala 15,5 procenta hlasů, protiimigrační AfD, která se loni stala třetí nejsilnější stranou v německém Spolkovém sněmu, by podle průzkumu dostala 16 procent hlasů. Stala by se tak druhou nejsilnější parlamentní stranou. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění agentury INSA, který v pondělí zveřejnil deník Bild.



Konzervativní unie CDU/CSU by podle průzkumu v současnosti dostala 32 procent hlasů, tedy jen o 0,9 procentního bodu méně než při hlasování loni v září. CDU/CSU by tak byla více než dvakrát silnější než socialisté.

Svobodní demokraté (FDP) by podle agentury INSA dosáhli na devět procent hlasů, Levice na 11 a Zelení na 13. FDP a Zelení, kteří loni s CDU/CSU neúspěšně jednali o vzniku koaliční vlády, si v průzkumu oproti výsledku loňských voleb vyměnili čtvrtou a šestou příčku.

Podle aktuálního průzkumu by zisky křesťanských a sociálních demokratů nestačily na sestavení velké koalice, na jejímž pokračování se před časem strany dohodly.

O osudu další vládní spolupráce CDU/CSU a SPD budou členové sociální demokracie od úterý rozhodovat ve stranickém referendu. Řada z nich tváří v tvář klesajícím preferencím vyzvala v obavě z předčasných voleb ke schválení pokračování vlády velké koalice.