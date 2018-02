Češi by z EU nevystoupili, skepse vůči ní však přetrvává, ukázal výzkum

Zavede Evropská unie do své legislativy dvojí kvalitu jako nekalou obchodní praktiku? Jaké by byly následky czexitu a...

Recese, dražší dovolené, fronty na hranicích. Czexit by byl fatální

Byla by to katastrofa, shodují se zástupci byznysu na tom, co by nastalo, kdyby Češi v referendu rozhodli o vystoupení...