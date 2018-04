ODS a lidovci rostou, ANO spadlo pod třicet procent, ukázal průzkum

ANO si ve srovnání s předchozím měsícem mírně pohoršilo, podle průzkumu jeho podpora klesla z 30,5 na 29 procent. Naopak o jeden procentní bod posílila ODS na 13,5 procenta. Občanští demokraté tak přeskočili Piráty, kteří zůstali na 12,5 procentech. O jedno procento si polepšila i SPD (nyní má 7,5 procenta).

Volební model v dubnu podle CVVM (27. dubna 2018).

Zatímco v březnu by se těsně do Sněmovny nedostali lidovci, dubnový průzkum jim už přisoudil 6,5procentní podporu. Pod hranicí pro vstup do Sněmovny zůstaly TOP 09 a STAN. Na levici se odpoutala ČSSD od KSČM, které měly v březnu měly shodně 11 procent. Aktuálně si sociální demokraté polepšili o půl procentního bodu, naopak komunisté si o jeden procentní bod pohoršili.

Od loňských říjnových voleb podpora jednotlivých stran příliš nekolísá. „Z hlediska vývoje zůstává podpora jednotlivým stranám v povolebních šetřeních relativně stabilní,“ potvrzuje CVVM.

Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění proběhl od 7. do 19. dubna. Šetření se zúčastnilo 1 115 respondentů. Z odpovědí vyplývá, že v dubnu by k volbám přišlo 58 procent oprávněných voličů