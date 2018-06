Důvěra v Zemana stoupla. Nejhůře je na tom podle průzkumu Sněmovna

Důvěra v prezidenta Zemana od února letošního roku klesala, nejhůře na tom byl v dubnu, kdy mu věřilo jen 49 procent lidí. V květnu se situace obrátila.

„Důvěra prezidentovi roste a nedůvěra klesá s narůstající spokojeností se současnou politickou situací, s posunem po škále politické orientace od pravice k levici a rovněž se stoupajícím věkem,“ uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) ve své zprávě.

Prezidentovi častěji důvěřují lidé starší 60 let, důchodci, obyvatelé Moravy - zejména Moravskoslezského kraje a střední Moravy - a dále věřící katolíci a voliči ANO, ČSSD, KSČM nebo SPD. Vyšší míru nedůvěry má hlava státu u lidí do 30 let, studentů, podnikatelů, živnostníků a mezi obyvateli Čech a zejména Prahy.

Důvěra Poslanecké sněmovně je sice nejnižší z ústavních institucí, přesto i ona zaznamenala mírný růst. CVVM to dává do souvislosti s narůstající spokojeností s politickou situací i se zlepšujícím se hodnocením ekonomiky České republiky. Podobný trend vysledovali analytici CVVM také u vlády.

„Spokojenost se současnou politickou situací vyjadřuje necelá sedmina (15 %) občanů, v tom 1 % ‚rozhodně‘ a 14 % ‚spíše‘. Ani spokojeny, ani nespokojeny se cítí být tři desetiny (30 %) obyvatel ČR. Nespokojenost s politickou situací pak nyní vyjadřuje o málo více než polovina (52 %) dotázaných, když 35 % je s ní ‚spíše nespokojeno‘ a 17 % ‚rozhodně nespokojeno’,“ dodalo CVVM.

Průzkum probíhal od 12. do 24. května na vzorku 1008 obyvatel České republiky starších 15 let. Respondenti se do průzkumu dostali metodou kvótního výběru. Tazatelé zjišťovali informace od respondentů pomocí osobních rozhovorů.

Prezident Zeman podruhé jmenoval předsedou vlády Babiše: