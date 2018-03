Každý třetí by volil ANO, posiluje na úkor SPD a komunistů, tvrdí průzkum

ANO by podle aktuálního průzkumu získalo v únoru o 3,5 procentního bodu více v porovnání s říjnovými sněmovními volbami. SPD s únorovými 8,5 procenty ztratila dva procentní body, KSČM s 6,5 procenta přišla o 1,5 procentního bodu.

Druzí Piráti s 12,5 procenta si oproti volbám mírně polepšili (o 1,5 procentního bodu). Třetí místo by obsadila ODS s 12 procenty, což pro ni bylo zlepšení o půl procentního bodu.

Stejného výsledku jako ve volbách by dosáhla ČSSD se 7,5 procenty. KDU-ČSL by dosáhla na pět procent a v porovnání s volbami by jeden procentní bod ztratila. TOP 09 a STAN by měly shodně 4,5 procenta, takže by se zřejmě do Sněmovny nedostaly. Je však třeba počítat se statistickou chybou.

Průzkum pro ČT také zjišťoval názory na povolební situaci a vyjednávání o sestavení vlády. O tom, že bylo správné pověřit Andreje Babiše také druhým pokusem pro sestavení vlády, je přesvědčena více než polovina obyvatel České republiky. Souhlas vyjádřilo 56 procent dotázaných. Opačný postoj zaujímá 41 procent obyvatel.



Současný kabinet bez důvěry by pak podle 44 procent dotázaných měl vládnout maximálně tři měsíce. Dle 25 procent ne déle než půl roku. Pětině obyvatel by však nevadilo, pokud by kabinet vládl bez důvěry více než rok.

Průzkum se uskutečnil od 3. do 23. února, dotazováno bylo 1200 lidí. Účast by podle Kantar TNS dosáhla 75 procent, což je prý ovlivněno momentální povolební situací. Nižší ochotu volit projevili voliči KSČM a SPD, uvedla agentura.