Mladí Češi odcházejí od rodičů v 26 letech, Malťané a Chorvati až ve 32

12:26 , aktualizováno 12:26

Průměrný věk, kdy se mladí Češi odhodlávají k odchodu z domova, je 26,4 let. V rámci Evropské unie je průměr 26 let. Průzkum také upozornil na to, že dívky odchází od rodičů dříve.